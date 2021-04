Vanhaezebrouck voor ultieme clash tegen Zulte Waregem: “Play-off 2 halen redt ons seizoen niet”

Wat als?

Wat als Gent het níet haalt? Daar wil de coach nog niet te veel op vooruitlopen. “Ik spiegel ze niet voor wat er zal gebeuren als we het niet halen, dat zou slechte psychologie zijn. Uiteraard heeft een coach een planning van meerdere weken. Die zit in mijn hoofd, maar het heeft geen zin om daar al over te spreken.” Een paar dagen extra verlof zit er wellicht wel in als de Buffalo’s de kwalificatie in de wacht slepen. “Er zal wel een beloning volgen, het is niet omdat het een slecht seizoen was, dat het geen lang seizoen was. Ook als we het niet halen zal er wel iets van rust zijn, maar minder uiteraard.” Als het fout loopt, is het seizoen meteen gedaan, dat is vroeg, zo half april. “Een toernooi met de andere afvallers? Daar zou ik niet aan meedoen. Hoe gaan we dat dan noemen, play-off 3? We gaan die periode zo goed mogelijk invullen.” Een stage komt er alvast niet, ook niet als het resultaat van zondag positief uitvalt. “Het is er te kort voor. We gaan wel een oefenmatch spelen op vrijdag tegen Antwerp.”