Vanhaezebrouck voor het eerst sinds ontslag in 2018 op RSCA: “Ook Hein had een ‘proces’. Er was alleen minder geduld”

Gent Ook op zijn 67ste vecht Danny Horseele, de sterren­chef van de Ghelamco Arena, voor tweede Michelin­ster: “Mijn wekker gaat nog elke dag om 6 uur stipt”

16 januari Danny Horseele is niet alleen de oudste, maar misschien ook wel de meest ambitieuze sterrenchef van het land. Ook op zijn 67ste verlangt hij nog naar zijn tweede Michelinster. Zijn gelijknamig restaurant in de nok van de Gentse Ghelamco Arena behoort tot beste van het land én toch gaat de man uit Knokke voor dat tikkeltje meer. Een gesprek over dromen, zorgen en de liefde voor... Brugge.