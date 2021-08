Vanhaezebrouck voor de Slag om Vlaanderen: “Club staat op eenzame hoogte, wij kunnen enkel zorgen dat ze geen kampioen spelen”

“Vroeger had je Anderlecht en Club Brugge als absolute toppers. Standard kwam daar even bij, maar samen met Anderlecht vielen ook de Luikenaars intussen weg”, aldus Vanhaezebrouck. “Gent is even naar de voorgrond getreden en ook Genk pakte titels, maar Club Brugge stond constant in de top drie. Club staat op eenzame hoogte, op alle vlakken. Als je kijkt naar de budgetten die ze kunnen ophalen, de transfers die ze kunnen doen... Daar kan de rest enkel met verlangende ogen naar kijken. Iedereen wil nu zien of ze zes, zeven titels na elkaar kunnen halen zoals dat in andere landen buiten de grote competities het geval was met Basel en Salzburg. In Brugge verwachten ze dat zelf ook.”

Is er aan de dominantie van Club dan nog iets te doen? “In Antwerp is men bezig om te proberen stokken tussen de wielen te steken en ook in Genk zegt men resoluut voor de titel te gaan. Gent spreekt die ambitie niet uit. Club heeft een voorsprong die alsmaar uitbreidt door het geld van de Champions League. Als daar een nieuw stadion komt, zal het verschil nog groter zijn. Wat we kunnen doen? Enkel zorgen dat ze geen kampioen spelen.”

“Op diverse posities staan we sterker”

AA Gent leek Club een tijdlang te bedreigen, maar die periode is al achter de rug. “Wij waren de sympathieke uitdager, maar dat imago verdween na een jaar met veel problemen. Als je dieper kijkt waren er ook daarvoor al problemen. Er zijn onpopulaire beslissingen genomen en ook de nieuwe aanduidingen vielen niet goed. Nu moeten we terug groeien.”

De Europese kwalificatie was een eerste stap, nu moeten ook de resultaten in de competitie volgen. De status van Club Brugge zorgt ervoor dat Hein Vanhaezebrouck z’n jongens niet extra moet prikkelen. “Deze groep is altijd klaar voor een uitdaging. ze kan zich focussen op de grote wedstrijden. Tegen kleinere clubs ligt dat moeilijker. Als ik terugkijk naar de wedstrijd van vorig seizoen, waren we 55 minuten lang sterker dan Club. We hadden twee penalty’s moeten krijgen, maar de VAR gaf niet thuis. Na de twee doelpunten van Club viel toen alles als een pudding in elkaar. Ik hoop dat we als groep geëvolueerd zijn en meer weerbaar zijn. Op diverse posities staan we alvast sterker.”

