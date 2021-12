Vanhaezebrouck verrast dat alleen AA Gent overwintert: “Slachtoffer van ons eigen succes”

AA GENTHet verbaast Hein Vanhaezebrouck dat AA Gent de enig overblijvende Belgische club is in Europa. De coach van de Buffalo’s gaat op zoek naar oorzaken en vindt die zowel in de eigen competitie als in de globalisering van het voetbal.

“Ja, ik ben verbaasd dat er maar één Belgische club overwintert”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Ik had verwacht dat Club Brugge derde ging eindigen. Na de eerste match tegen PSG begon ik zelfs te twijfelen of ze geen tweede konden worden, want ik vond PSG echt matig in Brugge. Met wat meer geloof had Club die match zelfs kunnen winnen. Ze hadden nooit verwacht dat PSG daar zo bleek zou zijn. De terugmatch was helemaal anders: toen is PSG wel scherp gestart, toen hebben ze snel het verschil gemaakt.”

“Maar als je zo goed speelt in Leipzig en daar wint met 1-2, dan moet je het thuis over de streep kunnen trekken. Het was voor mij een ontgoocheling om te zien hoe dat gelopen is. Temeer omdat Leipzig in de competitie bewezen heeft dat het niet meer de ploeg van vorig jaar is. Ze hebben veel aan kwaliteit ingeboet, ik vind ze achteraan veel meer te pakken dan de vorige jaren. Ik had gehoopt om Brugge te zien overwinteren, ook al zaten ze natuurlijk in een moeilijke groep.”

Volledig scherm © BELGA

“Toen ik de loting zag, had ik Genk minimum derde en eigenlijk tweede verwacht in zijn groep. Dat zat er ook nog in, maar één zondagsschot van een speler van Zagreb (Orsic op West Ham, red.) zorgde ervoor dat ze geen tweede meer konden worden. De derde plaats heeft er echt nog wel ingezeten, want in de tweede helft tegen Rapid Wien hebben ze nog verschillende grote mogelijkheden gehad. Het is heel jammer dat het niet gelukt is.”

“Ook van Antwerp had ik gedacht dat zijn minstens derde konden worden in hun groep. Hun tegenstanders waren geen simpele ploegen. Frankfurt is een Duitse ploeg, altijd moeilijk. Olympiakos: ginder altijd moeilijk. En Fenerbahce ook meestal moeilijk op verplaatsing. Daar gaat Antwerp 2-2 gelijk spelen, maar dan verliezen ze thuis met 0-3. Voor alledrie die Belgische clubs zijn er momenten geweest waarop ze het laten liggen hebben, maar ik denk dat ze allemaal minstens door hadden kunnen gaan. In de Champions League was dat quasi onmogelijk voor Brugge, maar Europa League zat er echt wel in. En dat ging een stunt zijn, in die groep.”

Quote Het is aan ons om te proberen er nog iets extra uit te halen. In de eerste plaats voor onszelf, maar tegelijk ook voor de coëffi­ciënt. Als wij nog een paar overwinnin­gen kunnen halen, kan dat alleen maar goed zijn voor alle Belgische clubs Hein Vanhaezebrouck

“Maar ik had bij de loting nooit gedacht dat wij de enigen zouden zijn die zouden overwinteren. Ik had het wel als een absolute eis gesteld dat wij moésten doorgaan. In onze groep was Partizan stevig. Dat is een ploeg die perfect Europa League kan spelen en als het wat meezit bij de kwalificaties misschien zelfs Champions League. Dat hebben ze ook al meer dan eens gedaan. Maar Famagusta en Tallinn waren twee ploegen die wij altijd aan moesten kunnen. Ik zou ongelooflijk ontgoocheld geweest zijn als we niet bij de eerste twee waren geëindigd. Uiteindelijk hebben we er een challenge van gemaakt om eerste te zijn. Dat is ons ook gelukt.”

“Ik vind onze prestaties in de Conference League goed, buiten het feit dat we te weinig gescoord hebben. Zes doelpunten, dat is er gemiddeld maar ééntje per wedstrijd. Dat is voor ons te weinig. We hebben onze grootste kansen gehad thuis tegen Partizan, waar we ze eigenlijk een beetje van het veld gespeeld hebben. Daar hebben we het wat de nek omgewrongen, in die match hadden we gerust drie of vier keer kunnen scoren. Maar het is niet dat we in Tallinn of thuis tegen Famagusta tien kansen gekregen hebben. We zijn eerste geworden omdat we maar twee doelpunten tegen hebben gekregen in onze zes matchen. Dat is wat mij betreft onze grootste prestatie, naast het feit dat we Partizan over twee matchen duidelijk geklopt hebben. Die twee wedstrijden waren minstens van Europa Leagueniveau.”

Volledig scherm © Photo News

Dat enkel AA Gent overblijft, dreigt een drama te worden voor de Belgische coëfficiënt. “Dat is zo”, beaamt Vanhaezebrouck. “Het had ook gekund dat we met vijf ploegen Europa zouden ingaan, maar uiteindelijk waren het er toch vier. Dan is het zonde dat er na Nieuwjaar maar één overblijft. Want met vier clubs ben je toch in het voordeel tegenover landen die er maar twee of drie hebben. En nu wordt dat plots teruggebracht naar eentje. Het is aan ons om te proberen er nog iets extra uit te halen. In de eerste plaats voor onszelf, maar tegelijk ook voor de coëfficiënt. Als wij nog een paar overwinningen kunnen halen, kan dat alleen maar goed zijn voor alle Belgische clubs.”

“Ik herinner mij het seizoen waarin we met AA Gent overwinterden in de Champions League, dat was ook geen evident jaar. Maar omdat er met Gent voor het eerst sinds lang een Belgische ploeg overwinterde in de Champions League, kregen wij héél veel punten. Dat maakte dat dat jaar toch nog best oké was voor de Belgische coëfficiënt. Toen was het ook Gent dat daar voor een groot deel zijn bijdrage toe heeft geleverd. Nu is het weer onze toer om ervoor te zorgen dat er nog iets kan bijkomen.”

Volgens sommigen heeft het feit dat zoveel Belgische clubs struikelen in Europa te maken heeft met de enorme focus die gelegd wordt op de play-offs. Omdat men daar naartoe piekt, zouden clubs in september of oktober nog in volle opbouw zitten. “Het hééft te maken met de play-offs”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar niet op de manier die je aanhaalt. Wél met het feit dat de play-offs zodanig interessant zijn, dat héél veel ploegen in zichzelf investeren om erbij te zijn. Charleroi probeert er altijd bij te zijn en komt alsmaar sterker voor de dag. Die starten dan weleens met 18 op 18 aan de competitie. In zoverre dat iedereen denkt: ‘Wow, Charleroi, gaan die ‘all the way’ gaan?”

Quote Door het invoeren van de play-offs hebben wij onze competitie beter gemaakt. Kwalita­tief worden wij ook door de grote landen gezien als misschien wel competitie nummer zeven Hein Vanhaezebrouck

“Antwerp is er ook bijgekomen, want dat is een totaal nieuwe ploeg die vanuit tweede klasse is gekomen en grote ambities heeft. Zij hebben ook de middelen. Dat maakt dat de concurrentiestrijd ongelooflijk hard wordt. Vroeger waren het altijd dezelfde ploegen die Europees speelden: Brugge, Anderlecht, Standard en af en toe eens Genk of Gent. Nu heb je zelfs buitenlandse eigenaars die ook ambities hebben en een heel solide ploeg inzetten. Union, Leuven, dat zijn ploegen die dromen van top vier of top vijf.”

“Eigenlijk zijn wij het slachtoffer van ons eigen succes. Door het invoeren van de play-offs hebben wij onze competitie beter gemaakt. Kwalitatief worden wij ook door de grote landen gezien als misschien wel competitie nummer zeven. Soms worden we hoger ingeschat dan Nederland. Ajax is beter dan de Belgische ploegen, maar dan heb je misschien PSV en misschien Feyenoord. In België heb je intussen zes of zeven ploegen die goed en interessant zijn. Uiteraard dragen de prestaties van de Rode Duivels er ook toe bij dat België hoger wordt ingeschat.”

“Maar we hebben dat zelf een beetje gecreëerd, ook door de goeie resultaten in Europa van de laatste jaren. We doen plotseling toch mee tot op een zeker niveau, we zijn moeilijk te kloppen door veel grote clubs. En dat maakt dat het verwachtingspatroon zodanig hoog is. Terwijl andere landen uiteraard ook proberen om stappen te zetten. Kijk naar Zwitserland, waar Basel lang toonaangevend was en negen keer na mekaar kampioen werd. Regelmatig Champions League, zelfs eens knock-outfase. En kijk naar Salzburg, dat met de Red Bullgroep ongelooflijke resultaten gehaald heeft. En dat nu weer doorgaat, in een groep met Sevilla. Dat zijn kleinere landen, maar met grote spelers. Grótere spelers dan wij hé. Wij zijn er nog altijd niet aan toe om het niveau van Salzburg of Ajax te bereiken. Maar in de breedte zijn we wél een hele sterke competitie geworden.”

Volledig scherm © Photo News

“Nu zitten we met een minder jaar, maar het is zeker niet zo dat we al vijf jaar na mekaar geen resultaten halen in Europa. Dat onze kalender overvol zit, dat vind ik ook. Maar wij zijn de ploeg die de meeste officiële matchen heeft gespeeld, voor Nieuwjaar zullen we aan 36 wedstrijden zitten. En wij zitten er wél nog in. Weliswaar in de minste Europabeker van de drie, maar we draaien nog mee op drié fronten. Wij zijn het bewijs dat het wél kan.”

“Laat ons niet op basis van één jaar alles in vraag gaan stellen. Achttien ploegen in 1A plus play-offs, vind ik wel veel. Met zestien ploegen en play-offs met zes zaten we ook al aan 40 matchen. Dat is héél veel. Ik ben voorstander van minder, maar dan ga je weer miserie krijgen. Er zijn er die zeggen dat het meervoudige stemrecht van de grote clubs niet meer kan. Maar als je dat afvoert, ga je niet naar minder ploegen en een minder drukke kalender gaan. Als je iedereen één stem geeft, dan gaan we naar 24 ploegen in eerste klasse.”

“Democratisch vind ik het ook niet zoals het nu is, maar als je vooruit wil gaan, moet je bepaalde dingen afdwingen. Ik ben niet de man om op basis van één jaar te zeggen dat wat beslist werd allemaal verkeerd was. Maar ik denk dat we een beetje het slachtoffer zijn van de beslissing die we met de invoering van de play-offs genomen hebben. Toen die in 2009 ingevoerd werden, zaten we Europees een beetje op droog zaad. In de daarop volgende jaren is het weer verbeterd. Dan vond men dat een positieve invloed van de play-offs.”

Volledig scherm © Photo News

“Je mag de globalisering ook niet uit het oog verliezen. Sheriff Tiraspol is derde in zijn groep in de Champions League, die hebben Real Madrid geklopt. Er zijn investeerders vanuit alle rijke landen, die zoeken om een ploeg te kopen, al is het in het kleinste voetballand. Dan weten ze: daar speel ik kampioen mee, daarmee ga ik naar de voorronde van de Champions League en wie weet zitten we een keer in de poules. Als je vroeger tegen een ploeg uit Kazachstan speelde, won je met je vingers in de neus. Dan kwam je met 1-4 terug en dacht je: ‘Misschien zouden we beter de beloften zetten voor de terugmatch’. Nu zitten daar Brazilianen. En daar wordt betaald hé.”

“Er is een globalisering aan de gang waar wij een beetje misprijzend tegenaan kijken, maar het is niet meer zo dat het alleen voor de groten is. In de Conference League verliest Tottenham bij Mura en krijgt AS Roma 6-1 om de oren bij Bodo/Glimt. Vroeger was zoiets bijna uitgesloten, nu niet meer. De toplanden krijgen hun plaatsen in de Europese competities bijna gratis, maar voor landen zoals wij, die moeten knokken om erin te zitten, wordt het ieder jaar moeilijker en moeilijker.”

“Het ligt dus niet alleen aan onze eigen competitie, aan onze format of aan om het even wat, het ligt ook aan globalisering. Al is het maar één clubje per land dat zich weet uit te bouwen. Dat gebeurt niet alleen in Zwitserland of Oostenrijk, maar ook in de kleinere voetballanden. Daar zit véél geld achter. En uiteindelijk is dat bepalend.”

Volledig scherm © Photo News