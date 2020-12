Vanhaezebrouck: “Overwinning is een beloning voor de druk die we probeerden te zetten”

AA GentHein Vanhaezebrouck was natuurlijk opgelucht na de 2-1-zege van AA Gent tegen Standard. “Er is al beterschap te zien, ja. We kregen dubbel zoveel kansen als zij, en ook de betere kansen. We hadden dubbel zoveel kansen on target en dubbel zoveel goals. Dan denk ik dat we meer dan verdiend gewonnen hebben", zo analyseerde HVH.

“Het zag er nochtans lang naar uit dat het niet zou lukken", zo gaat hij verder. “Dat had spijtig geweest, maar uiteindelijk is dit een beloning voor de druk die we proberen te zetten hebben. Het was nog lang niet perfect, maar wel al veel beter. We hebben ze in de fout gedwongen, ‘t is door onze druk dat we die twee goals kunnen maken. Yaremchuk werkte die tweede overigens prachtig af, het toonde nog maar eens dat hij de goal weet staan.”

Volledig scherm © Photo News

Nochtans kon de partij niet slechter beginnen voor Gent, na die vroege owngoal van Ngadeu. “Ik ben blij dat ze in de tweede minuut scoorden. Als ze dat in minuut 89 doen, dan heb je niet veel tijd meer om nog te reageren. Maar ‘t was echt een ongelukkige goal, dat zijn situaties die je meemaakt als het slecht gaat. Die rode kaart in Oostende, die eerste tegengoal in Hoffenheim en nu dit... Da’s ongelofelijk veel tegenslag, je kan niemand met de vinger wijzen. Maar we hebben het omgedraaid, we hebben mentale weerbaarheid getoond en er zit een positieve lijn in. Nu moeten we de voeten op de grond houden, ‘t was een belangrijke winst maar de matchen volgen elkaar in sneltempo op.”

Volledig scherm © Photo News

Vanhaezebrouck had ook nog een pluim voor zijn invallers. “Ik ben heel tevreden over al wie inviel. Als zij erin komen, is dat omdat we tactisch iets willen wijzigen of omdat iemand anders door z’n beste krachten heen zat. Dan verwacht je dat zij een meerwaarde zijn en iedereen die is ingevallen, heeft bewezen dat ze hun plaats hebben in de ploeg”, aldus HVH.

Volledig scherm © BELGA