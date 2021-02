Vanhaezebrouck over vraagteken achter kraker tegen Club: “Tegen Anderlecht miste Gent elf spelers, toen hoorde ik niemand om match uit te stellen”

“Of ik er rekening mee hou dat de wedstrijd uitgesteld wordt? Ik hou met alles rekening. We zullen daar pas morgen zekerheid over hebben. Ik speel die match alleszins liever dan ze uit te stellen. Dan hebben we een normaal schema en weten we op voorhand wanneer we langere en kortere trainingsweken hebben”, aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie in de aanloop naar de topper.

Uiteraard heeft AA Gent een voordeel door de Brugse situatie, maar dat wil de coach niet met zoveel woorden zeggen. “Ik ga niet de rekening maken van wie er wel of niet bij is bij Club Brugge. Dat ze verzwakt zijn? Dat zullen de jongens die de plaatsen zondag innemen niet graag horen. Thuis tegen Anderlecht miste AA Gent (toen nog onder Wim De Decker, red.) elf spelers en hoorde ik niemand opperen om die match uit te stellen. AA Gent heeft over de hele periode ook al zestien besmettingen gekend. Alleen nooit vijftien ineens, zoals bij Eupen.”

AA Gent won de heenwedstrijd in Jan Breydel, maar daarna won Club al z’n competitiewedstrijden. Vanhaezebrouck zag zijn team wel vooruitgang boeken in tussentijd. “Ik geloof dat wij meer geëvolueerd zijn dan Club sinds die zege. Club Brugge is dit seizoen altijd al goed geweest, en heeft de lijn gewoon doorgetrokken na die wedstrijd. Het is een team dat niet snel zal twijfelen. Wij hebben langs onze kant zeker stappen gezet, ook al zie je dat niet meteen in de rangschikking. We hadden makkelijk vijf, zes punten meer kunnen hebben en dan sta je derde of vierde. Neem nu de wedstrijden tegen Kortrijk en Antwerp, die hadden we nooit mogen verliezen. Verder hebben we te veel wedstrijd gelijkgespeeld. Nu moeten we de komende weken er alles aan doen om nog wat omhoog te kruipen.”

Met het hoofd bij de bekerwedstrijd op Eupen zit hij alvast niet. “Ik vind de bekermatch helemaal niet belangrijker dan de wedstrijd van zondag. We zijn nu nog actief op twee fronten en willen dat liefst zo houden. We moeten ook in de competitie stappen zetten en die goed afsluiten.”

