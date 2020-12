Vanhaezebrouck organiseerde Gentse defensie: “Hét verschil? De coach”

AA Gent is bezig met een ware revival. Onder Hein Vanhaezebrouck haalden de Buffalo’s tegen Standard en Waasland-Beveren zes op zes. Vooral defensief staat het een stuk steviger, al had Waasland-Beveren twee keer pech dat het niet kon scoren via Heymans. Achteraf gaven Alessio Castro-Montes en Michael Ngadeu aan dat vooral de komst van Hein Vanhaezebrouck voor defensieve stabiliteit zorgt in de Arteveldestad.

“Uiteraard lucht dit op”, lachte Michael Ngadeu minzaam na afloop van de 3-0 overwinning tegen Waasland-Beveren. “Het is lang geleden dat we een clean sheet konden halen. Ook die twee zeges op rij geven heel wat vertrouwen.” Vooral achterin maakt AA Gent minder fouten. “Hoe dat komt? Zeker door de nieuwe coach. Hij heeft de tijd genomen om onze gebreken te analyseren. Dit is de coach die we nodig hadden, hij heeft ons gecorrigeerd. Je ziet aan hoe we verdedigen dat de progressie erin zit.” Dit AA Gent gaat ook met een pak meer vertrouwen naar de topper in Brugge toe. “We hebben zeker kansen in Brugge”, sloot Ngadeu af.

Ook scorende Castro-Montes heeft lof

Alessio Castro-Montes profiteert mee van het systeem van Hein Vanhaezebrouck, dat veel vraagt van de vleugelverdedigers. “Het is nu voor iedereen duidelijk wat de taken zijn, vooral op verdedigend vlak. We moeten er nog op verder bouwen, maar het staat al een stuk beter”, aldus de jonge Belg. “We zetten hoog druk, de coach staat er ook voor bekend. We hebben nu heel wat matchen aan hoge intensiteit gespeeld. We recupereren de bal meer dankzij die druk en daardoor kunnen we hoger beginnen aanvallen. Het vergt inderdaad veel van de vleugelverdedigers, maar we zijn hier fysiek klaar voor. Het loopt beter dan vroeger, Toen zetten we vaak met tien goed druk, maar wist de elfde niet meer wat doen, en dan stuikt het uiteraard in elkaar”, analyseerde Castro-Montes.