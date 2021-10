Vanhaezebrouck op zoek naar bevestiging in topper: “Ik hoop positiever voetbal te zien van ons”

AA Gent bezorgde zichzelf met de zege tegen Anorthosis en de 6 op 6 in de Conference League een positief gevoel, terwijl Antwerp in extremis een tik incasseerde tegen Frankfurt. “Het zou kunnen dat dat zondag meespeelt”, gelooft Hein Vanhaezebrouck. “Antwerp komt in de competitie wel uit een reeks van 12 op 12, máár waarbij ze toch ook wel een paar keer het nodige geluk gehad hebben. Uiteindelijk gaat het om twee verschillende competities. Maar na onze eerdere zege tegen Czestochowa is gebleken dat we daarna ook wel een hele goeie prestatie hebben neergezet in de competitie, tegen Club Brugge.”

“Als wij al kunnen spreken van een referentiematch, dan was het die tegen Rakow. Dat was een ploeg die hier met het mes tussen de tanden kwam om zich te kwalificeren, die hele grote ambities had en die gewapend was voor een moeilijke wedstrijd. Dat was voor mij dé referentiematch, daar hebben we ons ook aan kunnen optrekken. In vergelijking met de laatste competitiematchen, hoop ik zondag vooral terug iets positiever voetbal te zien van ons.”

Volledig scherm © BELGA

Dat ‘positiever voetbal’ heeft ook te maken met de beschikbare kwaliteit. Okumu en Nurio keerden tegen Famagusta na hun blessure terug als een meerwaarde, maar vooral de invalbeurten van Depoitre en Odjidja gaven Gent een boost. Vooral de creativiteit en de vista van Odjidja werd de voorbije maand gemist. “Dat is een feit”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar wij zijn AA Gent, in onze kern zitten allemaal gasten die al wat watertjes doorzwommen hebben. Dan mag je daar toch wel van verwachten dat je óók wel iets kan laten zien en dat we niet altijd moeten verwijzen naar de afwezigen. Uiteraard is het waar dat er veel kwaliteit weg was, maar ik ben niet tevreden met wat sommige anderen dan brengen. Nu die afwezigen terug zijn, zullen die anderen een hoger rendement moeten halen om ze aan boord te houden.”

Een opsteker is ook dat de Buffalo’s het tot nu toe goed deden in de topwedstrijden: 6-1 tegen Brugge, 1-1 op Anderlecht. “Maar dat zijn nog maar twee matchen”, relativeert Vanhaezebrouck. “Tegen Brugge hebben we uitzonderlijk gescoord, in Anderlecht hebben we kansen gecreëerd en weining weggegeven, zonder geweldig te voetballen. Ik wil bevestiging zien, om te beginnen zondag op Antwerp.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: