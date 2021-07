Vanhaezebrouck klaar om te roteren: “Okumu en Bayo hebben stappen gezet”

Het is goed mogelijk dat het AA Gent dat donderdagavond het Noorse Valerenga met 4-0 opzij zette, er in Sint-Truiden een stuk anders zal uitzien. “Het kan goed zijn dat we zondag al wat wissels zien", aldus Vanhaezebrouck. “Je mag natuurlijk niet wachten met roteren tot de spelers vermoeid zijn. Dan is het te laat en is het moeilijk om ze met één match rust opnieuw fris te krijgen. Om te roteren moet je natuurlijk volwaardige vervangers hebben. Als je die hebt ga je dat veel makkelijker en sneller doen. Als dat niet zo is, ben je gebonden aan wie er beschikbaar is.”

Daarom heeft AA Gent in deze transferperiode de kern al wat verbreed. “In onze transferpolitiek hebben we vooral gezocht naar extra kwaliteit voor de breedte. Als de wedstrijden elkaar zo gaan blijven opvolgen, tot aan de poulefase van de Conference League, zullen we veel verschillende jongens in de basis zien.” Ook nieuwkomers Bayo en Okumu komen in aanmerking om zondag te starten. “Zij hebben stappen gezet. Ze zijn stilaan op het niveau van week vier in de voorbereiding, waar de meeste jongens voor het eerst negentig minuten kunnen spelen.”

Volledig scherm Nieuwkomer Vakoun Bayo, die al mocht invallen tegen Valerenga, maakt kans op meer minuten tegen STVV. © BELGA

“De kalendermanager doet aan copy-paste”

Vorig seizoen ging AA Gent - toen nog onder Thorup - onderuit op STVV, maar dat ligt voor Vanhaezebrouck in het verleden. “Ik weet niet of ik er veel op zal terugkomen. Alleen is er weinig creativiteit bij de kalendermaker. Ik denk dat er veel aan copy-paste gedaan wordt. STVV-Gent is de laatste vijf jaar al meermaals de opener geweest (zowel in 2017, 2020 als nu in 2021, nvdr.).” In 2017 en 2020 ging die opener steevast mis. Ook het veld van zondag ligt niet in de bovenste schuif bij de oefenmeester van de Buffalo’s. “Ik ben geen groot voorstander van kunstgras. In de winter is dat leuker, dan ligt dat nog prima terwijl de andere velden afzien. In volle zomer ben je dat voordeel kwijt. Als dat veld kurkdroog is, is dat niet makkelijk bespeelbaar. Ik ben nog steeds tevreden dat het voorlopig bij die ene ploeg in België blijft.” Ook in de aanloop naar zondag en donderdag -Valerenga speelt ook op kunstgras- gaat Gent niet al te vaak op kunstgras trainen. Overdaad schaadt. “We doen ook niet elke training op kunstgras. Zaterdag doen we dat nog eens, dat is het dan. Veel spelers hebben daar ook problemen mee. Dan moeten we dat niet gaan accentueren door er tien trainingen op te geven.”

Volledig scherm Voor Giorgi Chakvetadze is het sowieso wachten tot AA Gent nog eens op echt gras speelt. In theorie de eerste mogelijkheid: de thuiswedstrijd van 31 juli tegen Beerschot. © Photo News

Nog even geen Chakvetadze of Yaremchuk

Onder hen ook Giorgi Chakvetadze. “De situatie van Giorgi evolueert goed, maar kunstgras ligt gevoelig bij hem. Hij blesseerde zich destijds op bezoek bij STVV. Ik wacht tot we op echt gras spelen om hem in actie te laten komen. Hij zal er dus donderdag in Noorwegen ook niet bij zijn.” Intussen kwam ook Roman Yaremchuk opnieuw aansluiten na het EK en een welverdiende vakantie. Of we hem nog in een Gent-shirt zien, is koffiedik kijken. “Ik heb met Yaremchuk gesproken. Hij is terug, hij is gezond, maar hij staat natuurlijk nog niet waar hij zou moeten staan. Hij werkt nu volop individueel en voorlopig komt hij niet in aanmerking.” Wil Yaremchuk wel nog spelen met zijn transfer in z'n hoofd? Vorig jaar wou Jonathan David liever geen risico nemen. “We gaan er nu geen item van maken. Als Roman klaar is gaan we wel zien. Wel of niet willen spelen, dat kwam nog niet ter sprake. Het is nu werken voor hem om na een lang seizoen en een EK om terug op te bouwen. Als hij speelklaar is, weten we meer. Tenzij er intussen een transfer komt.”

