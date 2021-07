Vanhaezebrouck kapittelt Referee Department na handspel STVV: “Dit was overduidelijk, hier is iets raars aan de hand”

Dat gaf maandag aan dat er geen fouten gemaakt werden bij die fase. “Ik wil graag meer verduidelijking geven over de beelden die op onze site verschenen zijn van de penaltyfase in Sint-Truiden", opende Hein Vanhaezebrouck de debatten. “De club heeft beslist om dit toch even aan te kaarten. Op de beelden is de beweging naar de bal met de hand duidelijk te zien op twee standpunten. Het is overduidelijk dat hij de bal wegslaat.”

“De club begrijpt dat de ref of de assistent dit niet ziet. Maar daarom is er een VAR in het leven geroepen. Die zit nu in een nieuwe studio, met hopelijk een heel groot scherm. Vorig jaar hadden we hier iets voor tegen Eupen waarbij de VAR het niet goed kon zien op het kleine scherm. Ik hoop dat er een immens scherm staat in Tubeke. Wel, die VAR oordeelde dat er geen penalty was. Daar hadden we het moeilijk mee, maar daar zouden we het bij laten. Iedereen was het er achteraf over eens dat het strafschop was, ex-voetballers, specialisten, iedereen. Dan stel ik mij vragen bij het statement van het Referee Department op maandag, waarbij men stelt dat het om een natuurlijke beweging gaat. Zij hebben toch een volledige dag gehad om die beelden te bekijken? Er is iets raars aan de hand, ik snap het niet goed. Het is zó overduidelijk. Er scheelt toch iets met het Referee Department.”