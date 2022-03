Vanhaezebrouck is het voor de match tegen PAOK oneens met Louwagie: “We geven niks weg waar we zo lang voor hebben gevochten”

Louwagie vertelde ‘s ochtends bij het vertrek in Oostende aan Sporza dat AA Gent vooral een prijs nodig heeft. “Als we de halve finales van de Conference League halen, is dat over tien jaar vergeten”, aldus Louwagie. “Als we de beker winnen, zal men zich dat herinneren.” De manager van AA Gent stipte daarbij aan dat de bekerfinale drie dagen na de kwartfinales van de Conference League plaatsvindt.

De suggestie dat de beker belangrijker is dan de Conference League, viel bij Hein Vanhaezebrouck niet in goede aarde. “De beker is belangrijk, maar ik ben het niet eens met mensen die suggereren dat we andere dingen maar moeten laten vallen”, aldus Vanhaezebrouck. “Als je dan dat ene niet haalt en andere dingen hebt laten vallen, heb je niets. Ik vind het gek om zoiets te horen. We hebben vorig seizoen gestreden voor dit Europees ticket. En in het begin van het seizoen kreeg ik de boodschap dat we Europees moesten doorgaan, omdat dat extra geld opbracht. Later was de boodschap dat we eerste moesten worden, omdat dat nog meer geld opbracht. En nu zouden we moeten zeggen dat de Conference League niet zo belangrijk is?”

“De spelers hebben hun ambities, zij willen vechten op de drie fronten”, aldus Vanhaezebrouck. “Ze weten dat dat zwaar wordt, maar ze zijn daar klaar voor. Als je het aan de spelers vraagt, dan zullen zij allemaal antwoorden: ‘Laat ons zoveel mogelijk wedstrijden spelen’. Dat vinden ze veel leuker dan extra trainingsdagen. Ik hoop dat ze nog veel wedstrijden kunnen spelen. Wij willen winnaars zijn. Dan gooi je niks weg waar je zo lang voor gevochten hebt, alleen maar omdat de maand april zwaar kan worden.”

“Er moet voor alles geknokt worden, je kan geen keuzes maken”, aldus Vanhaezebrouck. “De volgende ronde zal ook extra geld opbrengen voor de club. We zijn trots dat we als enige Belgische ploeg nog op drie fronten strijden. Dan vind ik dat het zou afdoen aan onze trots als we één ding zouden laten vallen. Het Belgisch voetbal kan aan de andere kant de extra punten voor de coëfficiënt goed gebruiken. Ik ga dus zeker niets laten vallen. Blijkt dan aan het einde dat we overal naast gepakt hebben, dan is dat zo. Maar we gaan het er niet om doen.”

