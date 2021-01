Vanhaezebrouck hoopt op versterking en drukt transfergeruchten Yaremchuk de kop in: "Wie we niet willen zien vertrekken, zal niet vertrekken"

Terwijl onder meer RC Genk en Club Brugge zich al flink roerden tijdens deze wintermercato, blijft het bij AA Gent voorlopig windstil. De club denkt aan defensieve versterking, maar bewandelt daarbij nog uiteenlopende pistes. Hein Vanhaezebrouck steekt niet weg dat hij nog hoopt op gerichte versterking. "Ik sta open voor alles, maar ik ben hier niet de man die beslist", zegt HVH. "Onze situatie is niet rooskleurig. We moeten een heel sterk parcours afleggen om nog in play-off 2 te geraken, er zijn er zelfs die spreken van méér. Dan moet je bijna een ongelooflijk parcours afleggen. Laat ons bekijken wat we doen in de volgende wedstrijden. Dan zullen we wel zien of er nog iets bijkomt. Het zijn coronatijden, het is niet zo dat clubs met geld staan te gooien."

Yaremchuk werd de voorbije weken weer in verband gebracht met een eventuele transfer, maar Vanhaezebrouck is categoriek: "Normaal vertrekt er niemand die we niet willen zien vertrekken. Jongens die bij ons te weinig spelen, kunnen misschien een optie zijn voor een vertrek. Maar van de jongens die meestal spelen, gaat niemand vertrekken." Met andere woorden: spelers als Godeau en Mbayo mogen eventueel uitkijken naar een (tijdelijke) overgang, maar de sterkhouders blijven.

Volledig scherm Roman Yaremchuk. © BELGA

Positief is alvast dat Gent geen coronaperikelen kent, ondanks het feit dat enkele spelers het advies om niet te reizen tijdens de winterstop in de wind sloegen. "Er zijn er een paar die gezondigd hebben, maar dat is intern uitgeklaard", zegt HVH. "Iedereen is intussen negatief getest. We hebben ook een paar jongens extra getest. Uiteraard zijn er ook veel jongens die al met veel antistoffen zitten. Maar ook die houden we aan de regels met mondmaskers en afstand houden. Ze zijn allemaal safe, dat is het belangrijkste. We kunnen ons focussen op de hele zware kalender die ons nog te wachten staat."

Op de bal

Die begint zondag, bij een gemotiveerd Beerschot. Nadat de Ratten eerder met 5-1 verloren in Gent, verklaarde Hernan Losada: "Ik vond het jammer dat Gent na de 4-0 begon met hakjes en rabona's. De terugwedstrijd staat met stip genoteerd. We zullen er klaar voor zijn."

Vanhaezebrouck haalt de schouders op: "Hij ging de datum van de terugmatch met stip aanduiden, maar die datum is intussen verzet van maart naar nu. Laat ons hopen dat zijn spelers ook met de datum van maart in hun hoofd zitten. Losada mag niet vergeten dat hij ooit zelf zo'n dingen gedaan heeft als voetballer. Hij is ook nog op een bal gaan staan, ik denk zelfs in Gent. Als je trainer bent, vergeet je soms 'toeren' die je uitgestoken hebt als speler."

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © BELGA