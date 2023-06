Vanhaezebrouck en AA Gent starten aan pittige voorbereiding: “Binnen vijf weken moeten we al vol aan de bak, evident is anders”

Zeventien veldspelers en vier doelmannen stonden bij AA Gent voor het eerst weer op het oefenveld in Oostakker, na een vakantie van amper drie weken sinds de slotspeeldag van vorig seizoen tegen Standard. Hein Vanhaezebrouck heeft minder dan vijf weken de tijd om zijn groep klaar te stomen voor de eerste opdracht: de tweede voorronde van de Conference League, op 27 juli thuis tegen MSK Zilina of Levadia Tallinn (met terugmatch in Slovakije of Estland op 3 augustus).

De eerste trainingsdag bestond voor de Buffalo’s uit drie sessies: een duurloop op de nuchtere maag om acht uur, een krachttraining net voor de middag en de eerste voetbaltraining om 16 uur. Dat intense programma volgt ook de komende dagen nog, met vrijdagavond in Merelbeke ook de eerste oefenpartij.

Geen Odjidja, geen Godeau, geen Lemajic en geen Hauge meer bij AA Gent, dat ook nog drie internationals met vertraging ziet terugkeren: Hyun-Seok Hong, Tarik Tissoudali en Joseph Okumu waren vandaag nog niet op het appel. Wel aanwezig: de doelmannen Paul Nardi, Davy Roef, Louis Fortin en Celestin De Schrevel en de veldspelers Sven Kums, Gift Orban, Hugo Cuypers, Julien De Sart, Jordan Torunarigha, Nurio Fortuna, Andrew Hjulsager, Matisse Samoise, Alessio Castro Montes, de jongeren Malick Fofana, Brian Agbor, Matias Fernandez-Pardo, Bram Lagae en Ahmed Abdullahi en de nieuwkomers Tsuyoshi Watanabe, Keegan Jelacic en Pieter Gerkens. Al moest deze laatste zich nog beperken tot loopwerk. De middenvelder, overgekomen van Antwerp, revalideert van een knie-operatie. Wanneer hij fit zal zijn, is nog een vraagteken. “We gaan niks forceren”, aldus Vanhaezebrouck, die het ook nog maandenlang zonder Depoitre moet stellen.

Verjonging

Dat er dus nog versterking bij moet komen, is duidelijk. “Toch zeker als we weer lang Europees willen meedraaien”, merkt Vanhaezebrouck fijntjes op. “Over de twee voorbije seizoenen is er maar één ploeg in Europa die meer matchen speelde dan wij: Manchester City, en dan nog amper één match meer. Eigenlijk is dat toch niet te geloven?”

Ondertussen telt de A-kern nog slechts twee dertigers (Kums is 35 en Tissoudali net 30 geworden) en is de gemiddelde leeftijd naar 25 jaar teruggebracht. “Maar het zal dus een challenge zijn voor de jongere gasten om zich aan het hoge niveau aan te passen”, bedenkt Vanhaezebrouck, die hoopt op een globaal hogere belastbaarheid van de groep die via snellere periodisering klaargestoomd wordt voor de start. “Vijf weken is kort, en Europees moeten we al de donderdag voor het vijfde weekend vol aan de bak. Evident is anders.”

Mini-stage in aanloop naar Conference League

In de aanloop naar de Conference League voorziet Vanhaezebrouck een mini-stage op 7 en 8 juli in Axel (Zeeland) met oefenduels tegen een Zeeuwse selectie en Lokomotiva Zagreb, gevolgd door de stage in Alkmaar van 10 tot 15 juli. Ook daar zullen twee wedstrijden gespeeld worden. Terug in België wordt de oefencampagne afgesloten tegen Zulte Waregem (op 19 juli in Oostakker) en tegen Shakhtar Donetsk (op 22 juli achter gesloten deuren).

Hein Vanhaezebrouck moet het ondertussen met een versmalde staf stellen. T2 Nicolas Lombaerts stapte om persoonlijke redenen even uit de voetballerij en wordt niet vervangen, terwijl ook video-analist Kenny Santy zelf besliste een pauze in te bouwen. Peter Balette, Danijel Milicevic en Gertjan De Mets zullen wat meer taken op zich (moeten) nemen.

Overigens maakte Matisse Samoise de eerste veldtraining niet helemaal af. Toch niet de start van een nieuwe blessuregolf ?