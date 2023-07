Vanhaezebrouck en AA Gent moeten wachten op vers bloed door lopende overname: “Als we doelstellingen willen halen, moet er volk bijkomen”

AA Gent verloor zaterdag in Nederland van Lokomotiva Zagreb met 1-2. In het laatste halfuur moest Vanhaezebrouck het doen met tien jongeren plus doelman Nardi. De Gentse coach trekt nog niet aan de alarmbel, maar stelt duidelijk dat er nood is aan nieuw bloed. Versterking is door de lopende overname niet voor meteen, maar de klok tikt.

Neen, gelukkig was Vanhaezebrouck niet met wat zijn jongens toonden tegen de ploeg die afgelopen seizoen zevende eindigde in de Kroatische competitie. Al zaten ook de omstandigheden niet mee. “Het was vooral warm, heel warm. Het was moeilijk om vlot te voetballen door zowel de temperatuur als de droogte van het veld. We hebben te weinig gebracht en we sleepten ons wat naar het einde toe. Door die weersomstandigheden én het feit dat we extra jongeren moesten oproepen, zijn we afgestapt van het plan om twee keer een uur te voetballen. We hadden daar niet voldoende spelers voor. We hebben dringend nood aan meer concurrentie - misschien ook wat meer kwaliteit op bepaalde plaatsen - om stappen vooruit te zetten. Nu is het wat behelpen, zeker als je kijkt naar de tweede helft.”

“Alle respect voor die jongens, die het goed deden, maar zij gaan het grootste deel van het seizoen voor Jong Gent uitkomen (in eerste amateur, nvdr.). Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer wij onze basiself moeten wisselen, we meteen naar spelers van Jong Gent moeten grijpen. Die omstandigheden worden natuurlijk in de hand gewerkt door de lopende overname. Als we de doelstellingen willen halen, moet er volk bijkomen. Binnen drie weken staat de eerste Europese voorronde op het programma en er wordt verwacht dat we doorgaan, dan moeten we er wel klaar voor zijn natuurlijk.”

Motivatieprobleem

De coach van de Buffalo’s had daarnaast vooral een probleem met de motivatie van een paar van z’n basispionnen. In Nederland konden Julien De Sart, Joseph Okumu en nieuwkomer Watanabe terugkijken op een puike wedstrijd, van de andere jongens mag je toch wat meer verwachten. “We hadden twee keer tegen ploegen op amateurniveau gespeeld, dit was andere koek. Ik had het gevoel dat er een paar niet goed wakker waren en dachten dat het opnieuw tegen amateurs was. Er waren heel veel dingen die echt wel beter konden vandaag. We moeten niet alles op de omstandigheden steken, er zijn een paar spelers die duidelijk nog niet staan waar ze moeten staan. Als het moeilijke omstandigheden zijn, moet je je erover zetten en karakter tonen. Dat hebben er een paar gedaan, maar dat was duidelijk te weinig.”

