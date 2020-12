Vanhaezebrouck: “De mensen van het Overlegcomité zullen wel intelligent genoeg zijn om in te zien wat het maatschappelijk belang van voetbal is”

AA GentDe coronagevallen zijn op geen twee handen meer te tellen in de Jupiler Pro League. De Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en AA Gent komt voorlopig niet in het gedrang. Tenzij het Crisisoverleg vandaag anders zou beslissen. Hein Vanhaezebrouck: “Ik denk dat daar verstandige mensen zitten die kunnen inschatten wat het belang is van voetbal in tijden waarin mensen weinig vertier kennen.”

Geen coronanieuws uit Gentse hoek voorlopig. “Ik verwacht de uitslag van de laatste testen in de loop van de namiddag”, vertelde coach Hein Vanhaezebrouck deze ochtend op zijn persconferentie. “Van het Crisisoverleg vandaag was ik wel niet op de hoogte. (lacht) Gelukkig moet ik daar niet naartoe. Ik heb al genoeg werk, maar we zullen zien wat er beslist wordt.”

“Ik denk dat daar verstandige mensen zitten die kunnen inschatten wat het belang is van voetbal in tijden waarin mensen weinig vertier kennen”, ging Vanhaezebrouck verder. “Voetbal op tv is voor velen nog een manier om ergens beleving van thuis uit te hebben. Het is aan de specialisten om te oordelen wat de volgende maatregelen worden.”

De match tegen Club dan. Gent is na een zes op zes weer bezig aan de weg naar boven. Dat terwijl Club Brugge weer verder wegloopt van de rest. “Ik heb het geluk gehad om steeds bij ploegen te werken waar een match tegen Brugge altijd de wedstrijd van het seizoen was. Dat was bij Kortrijk het geval, bij Gent zeker ook en ook bij Anderlecht, al was Standard er misschien historisch gezien van iets groter belang.”

“Het is eigen aan voetballen tegen grote clubs. Toen ik vroeger voetbalde, keek ik ook uit naar matchen tegen Club en Anderlecht, toen de twee grootste ploegen van het land. Het is voor veel ploegen het moment van het jaar. Dus, ja we kijken uit naar die wedstrijd.”

“Club is en blijft een sterk elftal dat grotendeels verder bouwt op wat er al jaren aan de gang is. Het heeft nog altijd dezelfde sterkhouders en ze kunnen terugvallen op een ruggengraat en de dingen die ze al zo lang kennen. Wij moeten wat dat betreft nog wat stappen zetten, maar voetbal blijft voetbal.”