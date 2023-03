Vanhaezebrouck beseft dat hij met “fenomeen” Orban goud in handen heeft: “Maar we gaan wel werk maken van zijn vieringen”

“Orban’s on fire, your defence is terrified ‘cause Orban’s on fire!”

De Gentse fans gingen los aan de Gaverbeek. Zij hebben een nieuwe chouchou. En wat voor één. Gift Emmanuel Orban: Nigeriaanse sensatie die maar blijft scoren. Op de vorige speeldag nog met een héérlijke plaatsbal tegen Anderlecht, nu met vier treffers tegen Essevee. “Hij is een fenomeen”, erkende Hein Vanhaezebrouck. “Anderzijds hebben we hem in de eerste helft niet gezien. Dat is niet alleen zijn fout, heel de ploeg had het moeilijk.”

Na de pauze was Orban echter een gesel voor de Waregemse defensie, die zelf ook de nodige fouten maakte. Na een dramatische baltoets van Sørmo knalde Orban zijn eerste binnen. Zulke cadeaus mag je hem niet geven - hij scoort met de ogen toe. “Dat is een superkwaliteit. Op een heel seizoen is hij een garantie voor 20 à 25 goals", aldus Vanhaezebrouck. “Gift hééft het gewoon. Afwerken is spielerei voor hem.”

Volledig scherm © Photo News

Bon, Orban was aan zijn show begonnen. Hij eiste vervolgens voor het eerst sinds hij bij AA Gent speelt een vrijschop op. En jawel: hij krulde de bal enig mooi binnen. Alsjeblieft. Vanhaezebrouck: “Ik zeg al drie weken dat Gift ze moet trappen, maar we hebben andere specialisten die vonden dat het nog niet aan Orban was. Nu hebben ze hem eindelijk eens laten trappen.” En terecht. “Ik wilde mij niet opdringen", vertelde de spits. “Nu denk ik wel dat ik ze nog ga mogen trappen.”

Zijn doelpuntenhonger was nog niet gestild. Orban maakte er op aangeven van Fofana en nadien Depoitre 2-6 van. Viér doelpunten dus in één competitiematch voor AA Gent. De laatste die daarin slaagde, was Léon Mokuna in 1958 tegen Beringen. Andere tijden. Orban zit nu aan negen goals in acht matchen voor de Buffalo’s. Waar stopt dit?

Volledig scherm © Photo News

“En toch ben ik nog niet op mijn beste niveau”, verraste Orban. “Ooit wil ik in de Premier League spelen. Ik heb wel nog wat werk voor de boeg.”

Hierbij alvast een werkpunt: zijn vieringen. Telkens loopt hij weg van zijn ploegmaats en viert hij praktisch alleen. “Dat is zijn keuze. Iedere speciale spits heeft het recht om dat te doen”, vindt Vanhaezebrouck. “Maar je moet ook wel eens een moment hebben met je ploegmaats. Alleen kan je het ook niet. We gaan werk maken van zijn vieringen.”

Dat komt wel goed. Zijn eerste maanden bij AA Gent zijn veelbelovend voor de toekomst. Ooit plakte CEO Michel Louwagie een prijskaartje van 20 miljoen op de toenmalige revelatie Moses Simon. Hoeveel zou Orban nu al waard zijn? “Veertig miljoen! Al mag het ook vijftig miljoen zijn”, lachte Hein. Een kwinkslag van de coach. Maar dat Orban een potentieel uitgaande tóptransfer is, staat nu al vast.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA