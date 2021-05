Vanhaezebrouck begrijpt het niet: “Blijkbaar zijn we 40 jaar tegen het reglement ingegaan”

Standard is uitgeschakeld voor het laatste Europese ticket, maar Hein Vanhaezebrouck betwijfelt of dat een voordeel is. “Je zou verwachten dat je daar ‘ja’ op antwoordt, maar ik weet dat we hier ooit tegen Standard voor de titel hebben gespeeld. Wij dachten toen ook allemaal dat ze niets meer te winnen of te verliezen hadden, maar ik herinner mij dat Sels toen nog twee geweldige reddingen heeft moeten doen. Iedereen herinnert zich dat we toen kampioen werden, maar als één van die ballen binnen gaat, lukt het misschien niet. Als zij er toen nog vol voor gingen, verwacht ik dat ze dat nu ook nog zullen doen. Er zitten heel veel jonge gasten in die ploegdie hebben altijd wel die ‘drive’. Ik denk dat wij ons nog altijd aan een heel stevig Standard mogen verwachten.”

Vanhaezebrouck stelt met ons vast dat er héél veel goals vallen in de Europe play-offs. “Dat komt omdat het spectaculaire ploegen zijn”, meent hij. “We hadden hier thuis tegen Antwerp bijna 70% balbezit. Wij gaan er altijd voor, maar dat doen de drie andere ploegen in deze play-off ook. Er zit er geen enkele tussen die alleen maar denkt aan het neerzetten van een organisatie. Het zijn vier ploegen die kansen willen afdwingen en daardoor wellicht ook meer kansen weggeven. Het is geen verrassing dat er met deze vier ploegen veel wordt gescoord.”

Volledig scherm

AA Gent staat tegen de Rouches nog maar eens voor een cruciaal duel. “Zoals de vorige match en zoals die daarvoor”, aldus HVH. “Het zijn allemaal cruciale matchen voor ons. Bij ons is het overleven. Het is nog één keer overleven, dan krijgen we een finale. En als je die ook overleeft, heb je de vijfde plaats binnen. Maar als wij gelijk spelen en Mechelen wint, dan is het gedaan. Dat is ook zo als wij verliezen en Mechelen gelijkspeelt. Wij moeten op zijn minst hetzelfde resultaat halen als Mechelen op Oostende.”

“Het is duidelijk dat Mechelen goed bezig is, maar ik heb ook hun twee matchen tegen Standard gezien. Standard heeft daarin telkens heel veel kansen gehad. Wij hadden ook op Standard kunnen winnen of op zijn minst gelijkspelen, maar Standard had zowel thuis als uit hetzelfde tegen Mechelen kunnen doen als tegen ons. Zij hadden de kansen, maar het zat bij hen wat tegen op het vlak van blessures en efficiëntie. Bij ons was dat in het begin ook een probleem. De laatste matchen is het iets beter geworden, maar niets garandeert dat dat blijft duren.”

De Buffalo’s zitten in dezelfde situatie als op het einde van de reguliere competitie, toen ook twee keer moest gewonnen worden om een ticket voor de Europe play-offs te bemachtigen. “Met dit verschil dat we er nu vier moesten winnen”, zegt Vanhaezebrouck. “We hebben er al twee gewonnen, maar dat hadden we al vaker gedaan. We wonnen er ook al eens drie keer na mekaar, maar vier na mekaar is ons nog niet gelukt. We hebben het altijd moeilijk om tegen Standard resultaat te halen. Thuis hebben we dit seizoen moeten wachten tot vier minuten voor het einde, toen Yaremchuk ons verloste. Uit zijn we twee keer op voorsprong gekomen, we hadden het telkens moeten afmaken, maar uiteindelijk heeft Standard ons telkens met wilskracht en aanvallende kwaliteiten de das om gedaan. Ik verwacht dat het ook nu moeilijk zal zijn. Standard heeft met Muleka, Klauss, Balikwisha en Amallah offensieve spelers die vanuit het niets een match kunnen beslissen, ook als ze niet supergoed bezig zijn. Maar wij moeten gefocust zijn op ons eigen spel.”

AA Gent maakt alvast progressie in zijn defensieve organisatie. In de twee wedstrijden tegen KV Oostende probeerde de tegenstander wel om met periodes druk te zetten, maar uiteindelijk gaven de Buffalo’s weinig weg. “Ik vind dat die vaststelling er al is van voor de play-offs”, zegt Vanhaezebrouck. “Als je kijkt naar het aantal tegengoals voor mijn komst en erna, zal daar een enorm verschil liggen. Dat was ook nodig, want daar lag voor mijn één van de grootste mankementen aan deze ploeg. Ze slikte niet alleen teveel doelpunten, ze gaf ook veel teveel kansen weg. Dat moest naar beneden. Het is geen toeval dat Bolat nu de keeper is met de tweede meeste ‘clean sheets’, terwijl hij er amper één of zo had toen ik hier begon. Er was toen ook veel twijfel rond Sinan, maar ik heb toen al gezegd dat het probleem niet bij de keeper of de verdedigers alleen lag. Het had ook te maken met de rest die zijn taken niet uitvoerde. Dat is snel gekeerd, met nu en dan nog eens een dipje. Maar die dipjes zijn serieus gereduceerd. Het is enorm verbeterd.”

Hoedanook zal AA Gent voor de aftrap van de match tegen Standard weten wat Mechelen gedaan heeft. “Ik vind dat nog altijd heel raar”, zegt Vanhaezebrouck. “Hetzelfde geldt voor play-off 1. Ik lees dat het reglementair in orde is om op de voorlaatste speeldag niet op hetzelfde uur te spelen. Dan is het toch vreemd dat wij 40 jaar tegen de reglementen zijn ingegaan door altijd de twee laatste matchen op hetzelfde tijdstip te spelen. Het is vreemd dat men in het buitenland ook overal tegen die reglementen ingaat. Blijkbaar hebben wij in België het reglement ontdekt, als eerste van heel Europa.”

Eén van de grote revelaties bij AA Gent is Alessio Castro-Montes, die het nu ook vanop de linkerflank uitstekend doet. “Als je op zoveel plaatsen kan spelen als Alessio, dan is dat een kwaliteit”, zegt Vanhaezebrouck. “Hij is vrij goed tweevoetig, als je hem op links zet, gebruikt hij die voet ook. Als hij rechts staat, gebruikt hij zijn linkervoet wat minder, maar hij is heel polyvalent. Je kan hem rechtsachter of rechtsmidden zetten, je kan hem links gebruiken, maar hij kan ook centraal spelen. Op Kortrijk gebruikte ik hem als controlerende middenvelder, wat hij ook heel goed deed. Ik denk dat hij ook op de ‘tien’ kan spelen. Alessio is nuttig op iedere positie, hij heeft een héél interessant profiel. Moeilijk om te houden? Wellicht wel, als hij aan dit ritme doorgaat. Zijn cijfers tonen de laatste maanden veel assists en goals. Zo iemand willen wel meer clubs hebben. Maar daar wil ik verder niet op vooruitlopen.”

Volledig scherm