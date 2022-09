Van visser tot miljardair en vriend van Bill Clinton: het verhaal achter de suikernonkel van AA Gent-opponent Molde, die vijf keer rijker is dan Paul Gheysens

AA Gent Hein Vanhaeze­brou­ck blijft twee jaar langer bij AA Gent: “Had geenszins de bedoeling ergens anders in België aan de slag te gaan”

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn contract bij AA Gent met twee jaar verlengd. “Het was altijd mijn bedoeling hier te blijven”, vertelt de 58-jarige coach over wat hij noemt het vervolg van zijn tweede periode. Wat zijn de ambities? “Er zit nog rek in deze groep. We gaan niet drastisch veranderen.”

