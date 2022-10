Van topschutter Coulibaly tot de Totti-show: AA Gent staat voor 150ste Europese wedstrijd in clubgeschiedenis

Topschutter Coulibaly

Mister Europe. Met twaalf goals is Kalifa Coulibaly (31) de Europese topschutter van AA Gent. De Malinees, op dit moment actief bij Rode Ster Belgrado, speelde twee seizoenen bij de Buffalo’s: van 2015 tot 2017. In die periode scoorde hij zowel in de Champions als de Europa League. Zijn winning goal als invaller op het veld van Lyon in de allerlaatste minuut was de meest memorabele. Hij kopte met een tikkeltje geluk de 1-2 binnen. Herinner u ook de beelden van voorzitter Ivan De Witte die uit z’n dak ging in de eretribune - een mooi moment. Dat doelpunt van Coulibaly speelde uiteindelijk een belangrijke rol in de historische overwintering van AA Gent in de Champions League. Nog dit: Laurent Depoitre en Roman Yaremchuk vervolledigen het podium der Europese topscorers van AA Gent met elk tien treffers.

Recordhouder Kums

Geen speler die meer wedstrijden in Europa afwerkte voor AA Gent dan Sven Kums. De ex-Gouden Schoen zit aan 42 Europese optredens voor AA Gent. Zijn Europees debuut voor de Buffalo’s maakte hij voor eigen publiek in de Champions League tegen Olympique Lyon, op 16 september 2015. Hij tekende toen voor een assist voor Danijel Milicevic, die de 1-1-eindstand op het bord zette. Vadis Odjidja en Laurent Depoitre zitten met 41 Europese wedstrijden voor AA Gent in zijn spoor.

Volledig scherm Sven Kums. © BELGA

De grootste zege

In de derde kwalificatieronde van de Europa League in het seizoen 2016-2017 wint AA Gent met 5-0 van het Roemeense Viitorul Constanta. De grootste Europese overwinning ooit voor de Buffalo’s. Kalifa Coulibaly scoort twee keer, ook Depoitre, Neto en Mitrovic graaien hun doelpuntje mee. Het mag dan wel de grootste zege in cijfers zijn, de mooiste overwinning van AA Gent is het uiteraard niet. Die tegen Tottenham (1-0) in de Europa League en die in de Champions League tegen Olympique Lyon (1-2), Valencia (1-0) en Zenit (2-1) spreken meer tot de verbeelding. De all time balans in Europa voor AA Gent: 52 zeges, 34 gelijke spelen en 63 nederlagen.

Volledig scherm Depoitre scoorde in juli 2016 tegen Viitorul Constanta. © Photo News

De grootste nederlagen

AA Gent verloor vier keer met zes doelpunten verschil. In 1970 maakte Hamburg brandhout van de Buffalo’s in de Jaarbeursstedenbeker, een voorloper van de UEFA Cup: 7-1. In 2000 won Ajax met 6-0. En ook één jaar later ging AA Gent met hetzelfde verschil onderuit op het veld van Paris Saint-Germain. Grote namen als Jay-Jay Okocha en Nicolas Anelka ontbonden hun duivels, het werd 7-1. Leuk wistje-datje: amper drie dagen later maakte Ronaldinho zijn debuut op de Europese velden bij de Parijse club. De grootste Europese nederlaag die nog vers in het geheugen zit, is natuurlijk die tegen AS Roma in het eigen Jules Ottenstadion. De grote Totti-show eindigde op 1-7.

Volledig scherm Francesco Totti © BELGA

Record op Wembley

Liefst acht duizend Buffalo’s maakten in 2017 de oversteek naar Londen voor het duel tegen Tottenham, dat op dat moment een nieuw stadion bouwde en in het Wembley Stadium zijn wedstrijden afwerkte. AA Gent stuntte door 2-2 gelijk te spelen - genoeg om door te stoten naar de volgende ronde. In totaal waren liefst 80.465 supporters present in het mythische stadion. Nog steeds het toeschouwersrecord in de Europa League.

Volledig scherm AA Gent zegevierde op Wembley. © BELGA

* met dank aan de AA Gent Foundation voor het delen van de cijfers.