Vadis Odjidja is einde contract en hoorde nog niets van Gentse bestuur: “Hij wil blijven, AA Gent is zijn thuis”

In vergelijking met de vorige Europese week is de stapel dossiers op het bureau van Michel Louwagie een béétje geslonken. Met Michael Ngadeu (32) vertrok er, tegen de zin van AA Gent, intussen één grootverdiener die einde contract was. Sven Kums (35) wacht nog altijd tot de club gesprekken aanknoopt. En Vadis Odjidja?

Papa Henry haalt de schouders op als we naar de contractsituatie van zijn zoon vragen. “Wat kan ik zeggen? Er is nog niet gesproken met AA Gent. We kunnen niet anders dan afwachten. Vadis wil blijven, AA Gent is zijn thuis. Maar wij weten nog niet hoe AA Gent naar de situatie kijkt. Dat zal wel komen. Hoop ik.”

Quote Bankzitten? Vadis blijft er ‘cool’ onder. Dit is nu eenmaal de keuze van de coach. Henry Odjidja

En toch voel je de twijfels omtrent Odjidja in Gent. Verlengen of niet: what to do? Enerzijds is hij de kapitein en het uithangbord van de ploeg. Een balkunstenaar die met één geniale pass zijn spits alleen voor doel kan zetten. Dat bewees-ie nog op de akker van Seraing met twee assists - Odjidja was alomtegenwoordig.

Anderzijds is hij niet langer onbetwist titularis. De middenvelder viel midden-januari twee maanden uit met een knieblessure en zag de herstelde De Sart zijn plek innemen. Odjidja is nu één maand fit, maar kon zich nog niet terug in de basiself knokken.

Na Seraing startte Odjidja ook vorig weekend in de topper tegen Union, telkens omdat Hyun-seok Hong lichte hinder ondervond. Géén assists deze keer, wel een wissel bij rust. Exit Vadis, enter Hong. Een harde, maar begrijpelijke beslissing van Hein Vanhaezebrouck. Odjidja had het moeilijk met het tempo. “De Sart en Kums verzopen” prikte Vanhaezebrouck achteraf. Zijn ideaal middenveld is er momenteel een zónder Odjidja. Het trio Hong-De Sart-Kums als de ‘way to go’. In principe zit Odjidja morgen tegen West Ham weer op de bank. “Ach, Vadis blijft er ‘cool’ onder”, vertelt papa Henry. “Dit is nu eenmaal de keuze van de coach. Rustig blijven is het beste wat hij nu kan doen.”

Rustig blijven is dus ook wat AA Gent doet. Zij kijken de kat uit de boom. En áls ze Odjidja’s overeenkomst al zouden verlengen, dan wel aan (fel) verminderde voorwaarden. De middenvelder, nog steeds de best betaalde Buffalo, zou bereid zijn om water bij de wijn te doen. Eén jaar geleden zei hij in deze krant dat hij “zijn carrière bij AA Gent wil afsluiten”. Dat is nog steeds het geval.

Afwachten of beide partijen verder gaan met elkaar. Eén ding is zeker: hoewel Odjidja volop bezig is met wat er ná zijn carrière komt - denk aan investeringen in een padelclub en SCARAB sports -, zal hij na dit seizoen niet stoppen als profspeler. “Daarvoor voetbalt Vadis te graag”, glimlacht papa Henry.

