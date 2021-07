Vadis Odjidja, die blij is dat fans terug zijn, voelt zich klaar voor Valerenga: “Morgen begint een nieuw verhaal”

Vadis Odjidja heeft een moeilijk seizoen achter de rug, waarin hij afgeremd werd door een aantal blessures én Covid-19. “Ik voel me nu een stuk beter”, zegt de aanvoerder van AA Gent. “Het is altijd belangrijk om een goeie voorbereiding te kunnen maken. Vorig seizoen is dat niet gelukt. Op het einde van de voorbereiding liep ik toen een blessure op. Nu is alles goed verlopen tijdens de voorbereiding. Ik hoop dan ook klaar te zijn voor een goed seizoen.”

De voorbije jaren maakte Odjidja ook Europese voorrondes mee. Vorig seizoen heetten de tegenstanders in de kwalificaties voor de Europa League nog Rapid Wien en Dinamo Kiev, nu staan in de Conference League Valerenga en later Puskas Akademia of zelfs Rigas FS op het programma. Veel minder bekende namen in elk geval. “Maar dat maakt mij niet uit”, zegt Odjidja. “Europese wedstrijden zijn altijd moeilijk. Als je tegen een minder bekende tegenstander speelt, wordt er veel meer van u verwacht, zowel door de club als door de fans. Dan heb je natuurlijk ook meer te verliezen. We gaan proberen om morgenavond een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik herinner me dat we twee jaar geleden in Cyprus moesten gaan spelen. Iedereen ging ervan uit dat dat een makkelijke wedstrijd moest worden, maar we hadden het daar supermoeilijk. Europees moet je altijd op je hoede zijn.”

AA Gent speelt morgenavond eindelijk weer met publiek. “Dat is superbelangrijk”, vindt Odjidja. “We hebben vorig seizoen gezien dat het in de kleinere wedstrijden soms moeilijk was voor de ploeg om zich op te laden en erover te gaan. In een stadion met fans komt dat een beetje meer vanzelf. Als de fans zich laten horen, geeft dat een boost. We zijn blij dat onze supporters terug zijn.”

Odjidja heeft het gevoel dat de spelers er alleszins klaar voor zijn. “We hebben goeie oefenwedstrijden gespeeld, vaak tegen moeilijke tegenstanders. Er zat vanalles in: ploegen die aanvallend speelden, maar ook teams die meer defensief ingesteld waren. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er zijn veel nieuwe spelers bij, maar ik denk dat er veel kwaliteit is. Fysiek hebben we ook heel hard gewerkt. Ik heb er wel vertrouwen in dat we er klaar voor zijn. Zelf ben ik nog altijd blij om hier te zijn. Ik kijk ernaar uit om het seizoen aan te vangen. Vorig seizoen was moeilijk, er is toen vanalles gebeurd. Maar vanaf morgen begint er een nieuw verhaal.”

