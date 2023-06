Vadis Odjidja bevestigt vertrek bij AA Gent: “Ik wil nog voetballen, bij een ploeg waar ik op mijn beste positie kan staan”

Hein Vanhaezebrouck fietste er nog vlotjes rond op de persconferentie. “Vadis? Er is nog niets officieel. Als het wel zo is, is het een mooi afscheid geweest, met prachtige assist en dan de fantastische reactie van het publiek bij zijn vervanging.” Vadis was op hetzelfde moment in de mixed zone een pak duidelijker. “Dit was mijn laatste match, ik heb geen contract voor volgend jaar. Er zijn ook geen gesprekken meer.” Einde van vijf seizoenen bij de Gantoise, dus. “Hoe ik erop terugkijk? Er zijn goeie en minder goeie momenten geweest, maar ik wil het positieve onthouden. Ik ben trots dat ik als Gentenaar voor AA Gent kon spelen en er zelfs kapitein werd. Dit was mijn droom van toen ik op die pleintjes speelde als kind. Die droom is uitgekomen. Mijn mooiste moment? Dat is de bekerwinst, die steekt er bovenuit.”