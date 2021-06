Tweede goal in twee matchen: Yaremchuk drijft zijn prijs weer wat op

Bolat: “Het is overduide­lijk dat we voor die eerste plaats gaan, dat moet ook als AA Gent zijnde”

2 mei Sinan Bolat(32) toont zich de voorbije weken en maanden opnieuw een sterkhouder in doel bij AA Gent. In het begin van het seizoen was dat wel even anders. De ervaren doelman kijkt uit naar de spannende strijd om het laatste Europese ticket in play-off 2.