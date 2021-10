Tóón je trots, AA Gent: Buffalo’s willen in Belgrado stap richting groepswinst zetten

In de Ghelamco Arena borrelen wat frustraties op, vanwege een competitiestart waarbij de Buffalo’s zich té vaak té karig beloonden voor het aantrekkelijke en dominante voetbal dat zij brachten. Na 11 speeldagen is Gent pas twaalfde, met 14 op 33 en een achterstand van zes punten op de beoogde plaats in play-off 1. Daar staat Antwerp, dat voor de interlandbreak op eigen veld gedomineerd werd door 10 Buffalo’s. En afgelopen zondag speelde het team van Hein Vanhaezebrouck Eupen zoek, dat nochtans de leidersplaats beoogde. Eupen-coach Stefan Krämer achteraf: “We speelden tegen één van de beste teams in de liga, het klassement zal dat vroeg of laat ook bewijzen.”

Frustraties waren er ook op een ander echelon. AA Gent is samen met RC Genk de enige Belgische club die volkomen op eigen middelen floreert, zonder inbreng van externe investeerders of mecenassen. Terwijl andere clubs buitenlandse financiële middelen putten uit schimmige sectoren als de meststoffen-, porno- of gokindustrie, rooit AA Gent het zuiver op basis van het eigen management, gebaseerd op drie pijlers: de exploitatie van de Ghelamco Arena, uitgaande transfers en inkomsten uit Europees voetbal.

Twee van die pijlers liepen ernstige schade op ten gevolge van corona. De transfermarkt zakte deels in door het inkomstenverlies van clubs over heel Europa, maar de grootste averij liepen de Buffalo’s op omdat de Ghelamco Arena zonder publiek moest draaien. Het inkomstenverlies dat daaruit voortvloeide, wordt op ruim 20 miljoen geschat.

Tegenover die frustraties staat trots, omdat AA Gent zich sinds 2015 - het kampioenenjaar - qua resultaten ontpopte tot de tweede club in België, na Club Brugge. Volgt u even mee: na de titel werd Gent één keer tweede, twee keer derde, één keer vierde en twee keer vijfde. Nooit vielen de Buffalo’s aan de eindmeet uit de top vijf. Gent speelt bovendien al voor de zevende keer op rij Europees. Voor de vijfde keer komt het uit in de groepsfase. Eén keer werd overwinterd in de Champions League, twee keer in de Europa League. Voor een club die op eigen middelen floreert, mag Gent daar best fier op zijn.

Vanavond krijgt AA Gent de gelegenheid om die fierheid tegenover heel België kleur te geven, tegen een ploeg die het niveau van de Conference League ontstijgt. “Zowel Partizan als wij hadden onze plaats gehad in de Europa League”, meent Hein Vanhaezebrouck. “Ik heb mijn groep ook gezegd dat dit duels op Europa Leagueniveau zijn en dat het aan ons is om te laten zien dat wij dat niveau aankunnen. Het is de bedoeling om over de twee wedstrijden tegen Partizan beter te doen dan zij. We hebben aan niemand iets te bewijzen, behalve aan onszelf. Als wij goeie resultaten halen, is dat ook goed voor de coëfficiënt van België, maar ik lig daar nu niet wakker van. Ik denk dat Gent daar de voorbije jaren zijn bijdrage al toe heeft geleverd. We zijn nog altijd de tweede beste op dat vlak, we gaan dat proberen te bevestigen.”

Wie in deze Conference League groepswinnaar wordt, gaat rechtstreeks naar de 1/8ste finales. Wie tweede wordt, speelt een extra ronde tegen een afvaller uit de Europa League, met 300.000 euro extra als inzet. Wat Michel Louwagie betreft, zijn die extra inkomsten niet te versmaden, maar Vanhaezebrouck is duidelijk: “Mijn voorkeur is uiteraard eerste worden: ik denk dat alleen Raymond Poulidor liefst tweede was.”

