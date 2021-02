Tissoudali kon naar Amerika en Italië, maar koos voor AA Gent: “Tarik wil zijn stempel drukken bij een topclub”

AA GentTarik Tissoudali tekende zonet een contract tot 2023 bij AA Gent. Hij kon naar Washington D.C., het Midden-Oosten en Italië, maar koos voor een langer verblijf in België. “Dit was de ideale stap.”

De Nederlander met Marokkaanse roots heeft tot zijn 27ste moeten wachten om zichzelf helemaal op de kaart te zetten. Hij voetbalde in Nederland voor Argon en Sparta Nijkerk, voor Telstar hem transfervrij oppikte. Het Franse Le Havre betaalde in 2016 een transfersom, maar daarna werd hij respectievelijk verhuurd aan Cambuur, Venlo en De Graafschap. Tot Beerschot hem in 2018 transfervrij oppikte. Pas daar kwam hij tot volle rijpheid.

“Tarik heeft altijd keihard moeten werken om zich waar te maken”, vertelt zijn makelaar Menno Groenveld. “Ook bij Beerschot heeft hij nog op de bank gezeten, maar hij heeft zichzelf helemaal teruggeknokt. Hernan Losada heeft hem zijn kans gegeven in een nieuw spelsysteem en die heeft Tarik gegrepen. Sindsdien heeft hij flinke stappen gezet als schaduwspits. Tarik is altijd een talent geweest, maar op die positie heeft hij zich verder ontwikkeld. Tarik is opgegroeid als pleintjesvoetballer in Amsterdam, dat kan je zien aan zijn spel. De manier waarop hij met dat geweldige doelpunt in Leuven afscheid nam van Beerschot, was daar een goed voorbeeld van.”

Kampioenschap en Europees voetbal

Tissoudali kon ook naar Washington DC en het Midden-Oosten. “Helemaal op het einde kwam er ook nog belangstelling vanuit Italië, onder andere Parma kwam aankloppen, vertelt Menno Groenveld. “Maar voor hem was AA Gent de ideale stap om te zetten. Tarik wil laten zien dat hij het ook kan waarmaken bij de top in België. Hij wil meestrijden om het kampioenschap en Europees voetbal spelen, hij wil daarbij zijn stempel drukken. Hij wil een dragende speler worden voor AA Gent, als schaduwspits of op de tien.”

Groenveld ziet Tissoudali als complementair met Roman Yaremchuk. “Dat kan wat worden, want Tarik speelt graag met een grote spits, die ook nog diepgang heeft. Gent is als geheel ook een voetballende ploeg en voetballen, dat is precies wat Tarik wil. Trainer Vanhaezebrouck wou hem er heel graag bij, dat betekent dat ook hij overtuigd is van zijn kwaliteiten.”

Volledig scherm Tissoudali en zijn makelaar Menno Groenveld. © Menno Groenveld