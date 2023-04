Tegen West Ham mocht alles, tegen KV Oostende moét alles voor AA Gent: “Dat play-off 1 al binnen zou zijn mag niet in ons hoofd kruipen”

Schommelen tussen twee gedachtes. Dat deed AA Gent net na de Europese uitschakeling tegen West Ham. Enerzijds ontgoocheling omdat er meer in zat. In de spelersgroep leeft het gevoel dat ze over twee wedstrijden niet moesten onderdoen voor de Premier League-ploeg. In drie van de vier helften waren ze minstens de evenknie. Anderzijds was er geen tijd voor treurnis. De knop moest snel omgedraaid. Zondag, tegen KV Oostende: dát is belangrijker voor de club dan die kwartfinale in Londen. Winst in eigen huis en play-off 1 is binnen. En als Antwerp volgende week de beker wint, dan is ook Europees voetbal een zekerheid. Pas dan kunnen de Buffalo’s - alle omstandigheden en blessures in acht genomen - spreken van een geslaagd seizoen.

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © AFP

Het was ook met het oog op zondag dat Hein Vanhaezebrouck na de nederlaag op West Ham zijn ontgoocheling ongecensureerd uitsprak. Hij benoemde de zaken zoals ze waren. Wees, zoals wel vaker, met de vinger naar zijn spelers. Zou dat altijd even geapprecieerd worden binnen de spelersgroep?

Soit, zonder aarzelen gaf Vanhaezebrouck aan dat Gift Orban een enorme kans miste. Dat De Sart slecht verdedigde bij de “goedkope” gelijkmaker van Antonio. En dat de defensieve fouten van onder meer Piatkowski er nu écht wel uit moeten. “Het gebeurt te vaak. Op deze manier verdedigen wordt ook in België afgestraft. Zelfs door, ik zeg maar iets, KV Oostende.” Vanhaezebrouck zette zijn team meteen op scherp.

Stevige test

Dat West Ham een stevige test was, voegde hij eraan toe. “Sommigen konden het niveau en de druk aan, anderen hadden het er moeilijk mee.” Vooral De Sart en Piatkowski (in de tweede helft) bleven onder hun doorgaans hoge niveau. Okumu, die aast op een transfer naar de Premier League, wisselde ijzersterke met mindere momenten af. En het moet ook gezegd: voor Orban was West Ham wellicht een kleine reality check. Hij kwam niet uit de verf, verloor de duels tegen die ‘reuzen’ van West Ham. Orban zal zijn blitzstart moeten bevestigen in de play-offs wil hij de Europese (sub)topclubs hélemaal overtuigen.

Volledig scherm Gift Orban © ANP / EPA

Zijn spitsbroer speelde zich wél opnieuw in de kijker. Hugo Cuypers klokte af op zes goals in de Conference League en is daarmee gedeeld topschutter van de competitie. De vraag is niet of, maar vooral welke clubs er voor hem komen aankloppen.

Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Eerst dat play-off 1-ticket binnenhalen. Tegen degradant KV Oostende is AA Gent verplicht te winnen. Speciaal voor Cuypers schrijven wij niet dat het ‘niet meer mag misgaan’. “Ik hoor overal dat we al in play-off 1 zitten. Die perceptie stoort me”, zei hij na de nederlaag op West Ham. “Dat mag bij niemand in het hoofd kruipen, dat we er al zouden zijn. Zondag moeten we een sterke prestatie neerzetten. Dan hebben we iets te verliezen, in tegenstelling tot de kwartfinale tegen West Ham. We mogen ons geen enkele misstap veroorloven.”

En of. In Londen mocht alles, tegen KV Oostende moét alles.

Volledig scherm © Photo News