Tarik Tissoudali ontpopt zich meteen tot een meerwaarde voor AA Gent: “Ik hoop dat ik snel helemáál mezelf kan zijn”

VOETBAL BEKER VAN BELGIË Matisse Samoise scoorde zijn tweede voor AA Gent: “Of mijn leven veranderd is? Dat valt nog mee”

4 februari De Beker van België is doorgaans de competitie waarin heel wat jonge talenten kansen krijgen. Ook AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck maakte geen uitzondering op die regel en dropte Matisse Samoise (19) voor het eerst in de basis. Hij maakte tegen de Limburgse tweedenationaler zijn tweede doelpunt in het shirt van de Buffalo’s.