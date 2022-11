Tarik Tissoudali en AA Gent dicht bij akkoord over contractverlenging: “Sinds kort word ik wél serieus genomen”

Een WK-duel tussen de Rode Duivels en Marokko, straks in Qatar. Dat vraagt om een interview met Tarik Tissoudali, dat gisteren plaatsvond. Er kwamen straffe en leuke anekdotes naar boven - die leest u volgende week in deze krant. Én het bracht ook nieuws op. Want, zo stelde Tissoudali over zijn contractsituatie: “AA Gent en ik willen graag verder. We zijn weer in gesprek. De kans dat ik bijteken, is groot.”

Over een nieuwe wending gesproken. We nemen u even mee naar vorige zomer. Toen deed AA Gent Tissoudali, wiens overeenkomst in juni 2023 afloopt, meerdere voorstellen. Telkens zonder succes. De Marokkaanse international voelde niet genoeg appreciatie. Hij wilde bij de grootverdieners van de ploeg horen. Niet onlogisch voor iemand die vorig seizoen 27 keer scoorde. Tissoudali schermde met een mogelijke lucratieve transfer naar het Midden-Oosten, maar toen viel hij uit met een zware kruisbandblessure. Zes maanden revalidatie was het harde verdict. Weg contractverlenging, weg eventuele transfer, weg WK. Een opdoffer. Nadien bleef het stil. Tot nu.

“AA Gent wou altijd graag verlengen, maar wat zij vorige zomer boden, was naar mijn gevoel niet wat ik verdiende”, vertelt Tissoudali. “Nu is dat wel het geval. Of we er snel zullen uitkomen? We staan er dicht bij. Het is een kwestie van tijd, de puntjes moeten nog op de i gezet. Kijk, er is nog steeds interesse uit het Midden-Oosten en ook in België. Als transfervrije speler kunnen meerdere clubs wel een gokje met me wagen. Vanaf januari zou ik kunnen onderhandelen met andere clubs.”

Quote Na mijn blessure is het voor mij belangrijk om bij een club te spelen waar ik me thuis voel. Tarik Tissoudali

“Maar sinds kort word ik serieus genomen door AA Gent. Ook zij willen verder op lange termijn - ik hoop te verlengen met minstens drie jaar. Ze tonen dat ik belangrijk ben. Eindelijk zitten we op dezelfde lijn. Na mijn blessure is het voor mij belangrijk om bij een club te spelen waar ik me thuis voel. Dat heb ik nu nodig om opnieuw mijn beste niveau te halen.” Bij AA Gent hopen ze Tissoudali in februari te recupereren, zodat hij tijdens de play-offs weer kan schitteren.

