Tarik Tissoudali absolute uitblinker bij superieur AA Gent: “Ik moet nog 10% meer killer worden”

AA Gent speelde een uitstekende wedstrijd tegen Standard. Ngadeu heerste achteraan als een koning, Kums en Owusu heersten op het middenveld, Odjidja was een geweldige regisseur. Maar de uitblinnker van de avond was Tarik Tissoudali. Op een bijzonder zwaar veld dribbelde de Nederlander erop los. Voor rust scoorde hij met een knappe volley, na de rust rondde hij een geweldige actie af met een schuiver in de verste hoek. Tissoudali had er nog meer kunnen maken, maar niemand kon gisteren echt klagen over zijn afwerking.

Hein Vanhaezebrouck was in het verleden niet altijd tevreden met de efficiëntie van zijn spits. “Maar deze keer ben ik héél tevreden over Tarik”, zegt de coach van AA Gent. “We kennen allemaal zijn voetballende kwaliteiten, zijn acties en zijn dribbels. Ik ken ook zijn volume. Dat heeft hij deze keer ook gebracht, jammer genoeg doet hij dat niet iedere keer. Als hij dat wel zou doen, dan wordt hij nog belangrijker voor ons. Het is gewoon schitterend hoe hij het derde doelpunt afwerkt.”

“Bij zijn eerste doelpunt doet hij het ook heel goed, door de bal meteen op de slof te nemen”, aldus Vanhaezebrouck. “Na de rust deed hij dat nog een keer, maar toen had hij de pech dat Siquet hem nog van de lijn haalde. Tarik had er vandaag zeker drie verdiend. Hij maakt ook een dribbel waardoor hij alleen voor de keeper komt. Die had hij ook kunnen dribbelen om dan binnen te leggen, maar dan vond hij dat er wellicht één te veel. De Tarik die ik hier zag, was super. Maar hij was niet alleen. Ik snap dat iedereen naar hem kijkt, omdat hij de meest spectaculaire voetballer is bij ons en wellicht op de Belgische velden. Maar wij hebben ook als ploeg een hele goeie prestatie geleverd. Maar ik gun het Tarik absoluut dat hij de man van de match is.”

Tissoudali zelf glunderde. “Of dit mijn beste match voor Gent was? Dat laat ik liever door anderen bepalen”, aldus de Nederlander. “Ik heb twee keer gescoord, maar ik had dat vaker kunnen doen in deze wedstrijd. Ik ben heel kritisch op mezelf. Als ik een kans heb en niet scoor, knaagt dat. Als ik nog iets meer een killer wordt, kan ik een topschutter worden. Ik denk dat ik dat killerinstinct nog scherper kan maken door veel te trainen op afwerking. Ik ga nooit zo’n killerinstinct hebben als Ronaldo of zo, maar ik moet er wel een 10% beter in kunnen worden.”

Dat het nieuwe veld er door de zware regenval zwaar bij lag, was geen probleem voor Tissoudali. “Het was niet het beste veld”, zegt hij zelf. “Maar ik heb tot mijn 21ste op amateurvelden gespeeld, ik ben dus wel wat gewend. En elk nadeel heeft zijn voordeel. Als je een beetje behendig bent, is het op dit soort veld voor een verdediger moeilijker om nog terug te komen na een schaarbeweging. Daar probeer ik gebruik van te maken.”

AA Gent staat intussen op twee puntjes van play-off 1, het doel dat de Buffalo’s zich vooropstelden. Toen zijn team nog een heel stuk lager stond geklasseerd, opperde Hein Vanhaezebrouck dat een plaats bij de eerste vier wellicht pas iets voor na Nieuwjaar zou zijn. Nu lijkt het al eerder te kunnen. “Maar we zijn er nog niet”, zegt HVH. “Wij zijn regelmatig in de onregelmatigheid. We hopen dat we die onregelmatigheid eindelijk eens een beetje achter ons kunnen laten. Dan zou het misschien kunnen dat we voor Nieuwjaar nog bij de eerste vier staan.”

De Buffalo’s gaan weer drukke weken tegemoet. Het is aan de sterkhouders om ervoor te zorgen dat Gent die goed doorkomt.

