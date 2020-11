't Is een keeperskerkhof in Gent: na Kaminski, Roef en Coosemans blijft ook Bolat blunderen

Jobs Studenten­job kwijt door corona? In deze sectoren hebben ze dringend nood aan helpende handen

6 november De coronacrisis treft ook veel studenten recht in de portemonnee. Zeker de studenten die hun eigen studies betalen, in hun eigen onderhoud moeten voorzien én hun vaste job in bijvoorbeeld de horeca opnieuw zagen stilvallen, zitten nu in zwaar weer. Jobat.be bekijkt de alternatieven die er momenteel zijn.