Sven Kums tekent nieuw contract bij AA Gent: “Andere Belgische clubs hebben gepolst, maar ik wilde blijven”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij moest er lang op wachten, maar eindelijk is er witte rook. Sven Kums zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst bij AA Gent. “Dit is wat ik wilde, dat alles bleef zoals het was. Dat was belangrijk voor mij en mijn gezin. Ik ben dan ook blij dat dat het geval is.”

Al heeft het wel lang geduurd. “Bij AA Gent wachten ze wel vaker met beslissingen rond eindecontractspelers”, aldus Kums. “En ja, daar liep ik bij momenten wel ‘ambetant’ van. Zeker thuis. Mensen spreken je er vaak over aan: ‘Raar dat er nog niet gesproken is.’ Je wordt er telkens aan herinnerd. Mijn familie vroeg er na een tijd niet meer naar, omdat ze wisten dat het meer kwaad dan goed kon doen. Vrienden vroegen: ‘Speel je volgend seizoen nog voor AA Gent? Of moeten we nu naar je laatste matchen komen kijken?’”

Uitlaatklep

“Buiten het veld was ik er mee bezig, op het veld heb ik er nooit aan gedacht”, gaat Kums verder. “Dan kon ik het van me afzetten. Meer dan ooit was het voetbal een uitlaatklep voor mij. Weet je, naarmate je ouder wordt, ga je meer genieten van het spelletje. Omdat je beseft dat er een einde aan komt. De voorbije weken hebben er verschillende ploegen gepolst, vooral Belgische. Maar ik ben altijd duidelijk geweest: ik wilde bij AA Gent blijven. Ik voel me goed hier.”

Volledig scherm © Photo News

Kums tekende voor één jaar. En dus niet voor twee, zoals hij zelf aanvankelijk wou. “We hebben allebei water bij de wijn gedaan”, knipoogt hij. “Kijk, ik ben tevreden met dit contract. We gaan zien hoe dit seizoen loopt. Ik weet niet of dit mijn laatste jaar als profvoetballer wordt. Zolang ik veel speel en me fysiek goed voel, blijf ik doorgaan.”

Veel spelen, dat deed Kums afgelopen seizoen. Na Hugo Cuypers verzamelde hij de meeste speelminuten van heel de ploeg. Hij was dé patron, dicteerde het tempo. Na het vertrek van Vadis Odjidja zal hij nu in principe ook dé kapitein van AA Gent worden. Voor een vooruitblik naar volgend seizoen is het nog te vroeg. Al mogen de ambities wel duidelijk zijn, aangezien play-off 1 weer met zes ploegen wordt gespeeld. “Play-off 1 moeten we, AA Gent zijnde, absoluut halen.” Dat is gesproken als een kapitein.

Volledig scherm © BELGA