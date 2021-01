Sven Kums bloeit weer op onder zijn nieuwe (en oude) coach: “Hein biedt de structuur die ik nodig heb”

Het was zo lang geleden dat Sven Kums nog met de pers gesproken had, dat hij wel een persstop leek te hebben ingelast. “Maar ik had gewoon geen tijd”, zegt Kums. “Ik wou er véél zijn voor mijn zwangere vrouw. We kwamen in de laatste weken. Daar kwam bovenop dat ik niet het gevoel had dat er iets gezegd moest worden. Ik vind dat we eerst wat resultaten moeten neerzetten op het veld, voor we gaan praten. Er zijn ook wel bepaalde zaken over de ploeg geschreven die niet kloppen. Ik heb bijvoorbeeld gelezen dat de spelers zouden beslissen wie er trainer wordt, maar dat is allemaal zever. Als de resultaten niet goed zijn en als het spel dat op bepaalde momenten ook niet was, dan vind ik het het recht van een journalist om dat ook te zeggen. Maar sommige andere zaken vond ik overdreven.”