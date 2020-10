Stef Wils keert terug naar zijn laatste Gent-Cercle: “Blij dat dokters toen snel handelden of het was slecht afgelopen”

Zijn laatste onderlinge wedstrijd, in november 2014 in de Ghelamco Arena, was meteen zijn laatste voor Cercle. Wils botste hard met Gent-doelman Matz Sels en liep zware inwendige schade op. “Het was niet de leukste wedstrijd. Ik ben vooral tevreden dat beide clubdokters toen snel gereageerd hebben, anders was het slecht afgelopen. Luc Vanden Bossche, de dokter van Gent, kwam mee de kleedkamer van Cercle in om te zien hoe het met me ging. Hij gaf aan dat ik zo snel mogelijk naar het UZ in Gent moest. Er was nog veel onzekerheid over de ernst van de situatie aangezien ik nog geen duidelijke symptomen vertoonde.”