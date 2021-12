Sinan Bolat kijkt met vertrouwen uit naar duel met zijn ex-club: “We hebben de kwaliteit om een prijs te pakken”

Is een duel met Standard nog bijzonder voor Sinan Bolat?

“Het is een hele tijd geleden dat ik voor Standard speelde, maar het blijft een speciale wedstrijd, omdat ik op Sclessin één van de mooiste periodes in mijn carrière heb meegemaakt: de beker gewonnen, kampioen geworden en Champions League gespeeld. Dat vergeet je nooit. Van de spelers is alleen Carcela over gebleven, maar de mensen van de medische staff en een paar mensen van het bestuur ken ik nog zeer goed. Standard heeft het momenteel wat moeilijker, maar het is en blijft voor mij één van de grote topclubs in België. Ik hoop voor hen dat ze snel uit deze mindere periode kunnen komen.”