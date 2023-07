Sam Baro voorgesteld als nieuwe eigenaar van AA Gent: “Veel mensen zeiden: ben je gek geworden?”

“Ik doe dit voor de lange termijn.” Een sympathieke, vlotte zakenman. Die indruk liet Sam Baro (47), met voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie aan zijn zijde, op zijn voorstelling in de Ghelamco Arena. Grootste, concrete plannen deed hij nog niet uit de doeken, wel dat hij “erg ambitieus” is met AA Gent . “We willen aan de top blijven.”

Een persconferentie van AA Gent was zelden zo druk bezocht. Onder grote aandacht stond Sam Baro voor het eerst als eigenaar van de club de media te woord. Hij was naar eigen zeggen “een beetje overweldigd”. “Ligt mijn haar wel goed?”, grapte hij.

Voorzitter Ivan De Witte, die nog een jaar werkzaam blijft voor de club, leidde de voorstelling van Baro uitgebreid in. “Dit is een belangrijk moment in de evolutie van de club. In een voetballandschap dat zo sterk wordt beïnvloed door kapitaalkrachtige eigenaars heeft AA Gent het zonder externe middelen zéér lang volgehouden aan de Belgische top. Maar de druk op het uitbaten van een profclub werd groot. En AA Gent kan zich niet veroorloven om een middenmoter te worden. We zijn het aan ons verleden, onze reputatie en aan de stad verplicht op aan de top mee te draaien. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een externe injectie.”

De Witte, die de zoektocht naar een nieuwe investeerder leidde, sprak met buitenlandse investeerders. Amerikanen vooral - Bill Foley was één van de geïnteresseerden. Maar uiteindelijk viel zijn keuze op Baro. “Wij hebben elkaar voor het eerst gesproken tijdens een lunch in restaurant Horseele in ons stadion. Ik herinner dat Sam nadien zei: ‘Wel Ivan, ik zal hier nog terugkeren.’” De Witte en Baro hielden nadien maandenlang contact en groeiden naar elkaar toe. Wat uiteindelijk uitmondde in een overnamedeal.

Volledig scherm © BELGA

“Hier zit ik nu. Die onbekende Vlaming, zoals ze zeiden. Een Meetjeslandse Gentenaar die plots investeert in de enige Oost-Vlaamse club die op het hoogste niveau speelt”, zei Baro. “Ik kijk er echt naar uit en ben zeer ambitieus en hoopvol om sportief goeie resultaten neer te zetten. En om deze historische nieuwe pagina te mogen omslaan. Ik zie dit als een project voor de lange termijn. Ik ben nog jong, 47 jaar. Ik heb dus nog lang te gaan. (glimlacht) Hoe oud ben jij, Ivan? 74? Ik weet niet of ik het zó lang zal volhouden. Maar ik teken in elk geval voor een lang traject. Ik wil succesvol mijn schouders onder deze club zetten. Hier zit geen buitenlandse investeerder. Dit is geen multiclub-project. Wel ben ik een lokale investeerder, waar de club en stad Gent om vroegen. Ik denk dat dit de juiste zet is voor de club.”

Baro is nu wel eigenaar van de club, hij zal niet meteen alle lijnen uitzetten. Dat blijven voorlopig De Witte en Louwagie doen, in samenspraak met Baro. Hoe zal hij dan zijn stempel drukken op AA Gent? “De belangrijkste stempel is die van de investering zelf. Het is belangrijk om te benadrukken dat we hier niet van vandaag op morgen alles overhoop gaan halen. Het huidige beleid wordt verder gezet. Ik ga me vanaf de zijlijn inwerken en ga niet meteen de scepter in handen nemen. Dat zou geen goed beleid zijn.”

Uiteraard zal ik verder investeren in de club als het nodig is. Sam Baro

De Witte bevestigde: “Een te bruuske overgang is nergens goed voor. Wij zullen Sam inwijden in de specifieke wereld van het topvoetbal. Geleidelijk aan. Al mag het ook niet té lang duren. Op een moment zal de échte overdracht moeten plaatsvinden. Nu gaan Michel en ik nog een jaar door. Ik zal de rol van voorzitter blijven opnemen, Michel blijft nog CEO. In nauw overleg met Sam. Wij zullen ook mogelijke organisatiestructuren bekijken voor de toekomst. Deze club zet een nieuwe stap richting de toekomst. Ik heb enorm veel geloof dat wij een mooie toekomst tegemoet gaan. Sam is een jonge, ambitieuze investeerder. Met meer middelen dan iedereen denkt.”

Volledig scherm Michel Louwagie blijft nog één jaar CEO van AA Gent. © BELGA

Baro injecteerde al elf miljoen euro in AA Gent. Binnen het jaar volgt nog eens tien miljoen. Geen immense bedragen, wel geld dat de continuïteit van de club moet garanderen. Verwacht dus echter niet dat de Buffalo’s plots zullen wedijveren met Club Brugge of Antwerp op de transfermarkt. “Zowel in het bedrijfsleven en zeker in de sport moet de ambitie de top zijn. Wij moeten aan de top blijven en willen succesvol zijn”, aldus Baro, oprichter van onder meer het succesvolle HR-bedrijf Planet Group die onlangs ook de regionale zender AVS overnam. “Ik onderneem vanuit mijn buikgevoel”, zei hij.

Volledig scherm © BELGA

“Sport brengt mensen samen, en laat dat menselijk nu net de rode draad zijn doorheen mijn bedrijven. Voetbal is méér dan de sport alleen, en dat is wat mij aantrekt. Veel mensen zeiden: ben je gek geworden? Maar dit is een heel beredeneerde keuze voor mij. Ik wilde als lokale ondernemer mijn schouders onder een sportief project zetten. Ik werk graag in de luwte, maar zal er zijn voor de club als ik er moet zijn. Uiteraard kom ik elke match kijken, maar ik hoef niet elke week in de pers te staan.” Een grote AA Gent-fan of voetbaldier was hij voordien niet. “Maar de band gaat nu alleen maar sterker worden”, besloot Baro.

Over hoe hij de financiële toekomst van AA Gent verder ziet - komen er bijvoorbeeld nog extra investeerders? - daar wilde hij niet te veel over kwijt. “Elk bedrijf moet proberen zelfbedruipend te zijn. Dat is de basis. Het sportieve moet hand in hand gaan met het juiste financiële beleid. Dat is tot op heden altijd goed gemanaget hier. Het is de bedoeling om dat op een dergelijke manier verder te zetten. En uiteraard zal ik verder investeren in de club als het nodig is.”

Volledig scherm © Photo News