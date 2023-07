Sam Baro pompt 11 miljoen in AA Gent en voert tweede injectie binnen het jaar door, ook nieuwe Raad van Bestuur bekend

Vandaag werd de overname van AA Gent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daaruit blijkt dat de succesvolle zakenman Sam Baro intussen 11 miljoen euro aan de club overmaakte. Ten laatste op 30 juni 2024 komt daar nog eens 10 miljoen euro bij. In totaal zal Baro dus een kapitaalsinjectie van 21 miljoen euro doorvoeren.

Daarbovenop koopt hij nagenoeg alle aandeelhouders uit, voor een totaalbedrag van ruim 7 miljoen euro. Opvallend, want die stakeholders - in totaal zijn ze met 50 - verkregen in 2016 hun aandelenpakket zonder ooit een cent in AA Gent te investeren. Onder hen ook Ivan De Witte en Michel Louwagie, die nu respectievelijk 2,5 en 1,5 miljoen euro ontvangen. Sommige voormalige aandeelhouders overwegen het bedrag dat ze ontvangen van Baro te herinvesteren in AA Gent. Iets waar supportersorgaan ‘Tribune7’ ook toe oproept. “Velen kregen aandelen voor niks. Baro betaalt hen nu zeven miljoen uit. Dat is geld uit de club halen”, klinkt het.