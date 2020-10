Roef test positief bij AA Gent, dat in Europa League beroep moet doen op 17-jarige keeper die nog geen minuut speelde op hoogste niveau

AA Gent De Witte en Louwagie spraken spelers toe voor vertrek naar Liberec: “We verwachten een reactie”

22 oktober Voor hun vertrek naar Liberec werden de spelers van AA Gent toegesproken door Ivan De Witte en Michel Louwagie. “De voorzitter en ikzelf hebben de spelers aangesproken op wat we gezien hebben op Cercle Brugge”, aldus Louwagie. “Er waren excuses: afwezigen, en niet van de minsten, 12 internationals die weg waren geweest. Maar we verwachten ten minste teamspirit en fighting spirit. Wij verwachten een reactie tegen Liberec. Dat betekent: zeker niet verliezen. Ons doel is om te overwinteren.”