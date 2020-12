Recordtransfer vindt z’n draai en één grote ommekeer: dokter Vanhaezebrouck verlichtte al vier van de zeven Gentse pijnpunten

AA GentOp 1 december fileerde uw krant het toen noodlijdende AA Gent en legde zeven pijnpunten bloot bij het stamnummer 7. Drie weken en een nieuwe trainer later is het tijd voor een herevaluatie. We bekijken punt per punt wat er onder Hein Vanhaezebrouck in amper enkele weken tijd veranderd is bij de Buffalo’s.