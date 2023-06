PORTRET. Wie is Sam Baro, de kandidaat-investeerder van AA Gent? “Als ik eens een rustmoment heb, maakt mijn vrouw zich al zorgen”

voetbal In memoriam: Philip Benoot (66), ex-speler en manager van AA Gent - ook voetballer van Club en KV Mechelen

Philip Benoot, die in de jaren ‘80 in eerste klasse voetbalde bij AA Gent en KV Mechelen, is op 66-jarige leeftijd overleden. Benoot was ook één jaar bij Club Brugge aangesloten en fungeerde één seizoen als manager bij AA Gent.