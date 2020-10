Pijnlijk: Gent-doelman Bolat blijft Europees geschorst door administratieve blunder

Voor de groepsfase van de Europa League zette AA Gent Bolat op de lijst, maar UEFA heeft de club nu laten weten dat hij niet speelgerechtigd is. Om zijn schorsing uit te zitten, had Bolat volgens de Europese voetbalbond op de lijst moeten staan voor de voorrondeduels. Een flinke streep door de rekening van AA Gent, dat zijn Europese lijst voor de groepsfase niet meer kan aanpassen. Dat betekent dat Davy Roef in doel komt voor de eerste drie wedstrijden, maar vooral ook dat enkel de 17-jarige Owen Jochmans als back-up beschikbaar is. Dat is krap, in deze coronatijden.