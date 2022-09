Paul Nardi gaat met Davy Roef strijden om plek als eerste keeper bij AA Gent: “Heb hier getekend om te spelen”

Paul Nardi was tussen januari 2017 en juni 2019 al actief in ons land bij Cercle Brugge. Nadien trok hij naar Lorient, waar hij een halfjaar geleden zijn plek onder de lat verloor. “Ook dit seizoen zou ik daar weer tweede doelman zijn. Maar ik wilde spelen. Dat perspectief heb ik hier”, legt Nardi zijn keuze voor AA Gent uit. “Dat ik al in België speelde, is belangrijk. Ik heb goede herinneringen aan mijn periode bij Cercle. Sindsdien ben ik de Belgische competitie blijven volgen. Voor mij is dit een grote competitie, met veel sterke spelers. Een van de beste van Europa. AA Gent is een grote club. Ik sprak met Gianni Bruno, die ik nog ken van bij Cercle. Hij was lovend over deze club. AA Gent volg ik al sinds januari van dichtbij, want toen was er al contact. Ik ben trots om hier te kunnen tekenen. Natuurlijk zal er veel druk zijn. Het wordt een uitdaging. Maar daar ben ik klaar voor. Ik heb veel goesting om me te tonen én te spelen.”