Overnamegeruchten houden aan bij AA Gent: nieuwe investeerder, of de rol met de top lossen

Hoe ziet de toekomst van AA Gent eruit? De geruchten over een overname in september vorig jaar vielen niet uit de lucht. Er werd in eerste instantie gehengeld naar lokale ondernemers – zo viel de naam van GreenPan al. Het is logisch dat voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie hierover nadenken, maar toch is iedereen rond de club op zijn hoede voor hoe het topduo zijn exit precies ziet, vooral dan op financieel vlak.

Nu is het zo dat AA Gent een cvba so is, een veredelde vzw. De Witte heeft 25 procent en Louwagie 15 procent van de aandelen, de rest zit gespreid over een tiental anderen.

De Witte heeft in de loop der jaren zijn voorzitterschap onbezoldigd uitgeoefend. Voor Louwagie ligt dat anders, als directeur werd hij vooral vergoed op basis van de financiële resultaten van de club. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Uit de jaarrekeningen van de afgelopen vijftien jaar blijkt dat hij 7,5 miljoen euro heeft verdiend, een gemiddelde van 500.000 euro per jaar. Meer dan dubbel zo veel als premier Alexander De Croo. En dat voor een directeur van een bescheiden kmo met een omzet van 50 miljoen euro. 2018-2019 was, omdat er toen voor 40,3 miljoen aan spelers werden verkocht, Louwagies topjaar, met een loon van 1,2 miljoen euro.

Monopoly-aandelen

In de huidige constellatie is het onmogelijk voor beide heren om hun aandelen te gelde te maken. In de statuten staat uitdrukkelijk: “Noch bij uittreding, noch bij uitsluiting kan, ongeacht de categorie van aandelen, de waarde van een scheidingsaandeel worden uitbetaald. Terugnemingen van of op aandelen zijn, ongeacht de categorie van aandelen, uitgesloten.”

“Dat lijkt me ook de logica zelve”, zegt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). “Het zijn eigenlijk Monopoly-aandelen, die bij de overgang van een vzw naar een cvba so zijn uitgedeeld zonder dat daar een kapitaalinbreng aan verbonden was. Het zou markant zijn als er hierop nu wel op de een of andere manier gecasht zou worden.”

Compensatie

Maar er schuilt een addertje onder het gras. Door de gewijzigde vennootschapswetgeving zal er een nieuwe structuur uitgewerkt moeten worden. En dus zullen de statuten herbekeken moeten worden. Daarvoor is een drievierdemeerderheid nodig, die eventueel gehaald kan worden zonder de steun van VDK Bank. Niets belet De Witte en Louwagie om in de nieuwe statuten de bewuste passage te schrappen als ze hiervoor een grote meerderheid vinden bij de aandeelhouders.

Achter de schermen heeft zowel De Witte als Louwagie in ieder geval al laten verstaan dat ze een compensatie verwachten op het moment dat ze de club overdragen. Wat lijnrecht ingaat tegen de visie van de stad. Bij VDK willen ze hier liever niet op ingaan. “Ik heb daar nog niks van opgevangen en op dergelijke geruchten ga ik dan ook niet reageren”, zegt Leen Van den Neste, CEO van de bank.

Maar wat als deze situatie zich wel zou voordoen? “Ik ga op zijn Dehaenes antwoorden: we zullen die problemen wel oplossen als ze zich stellen.”

AA-Gent-voorzitter Ivan De Witte ontkent met klem dat er overnamegesprekken zouden lopen: “Dat is voer voor de fabeltjeskrant. We denken wel na over de toekomst van de club. Meer wil ik daar niet over zeggen.”

