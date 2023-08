Opvallend: AA Gent-hoofdscout Samuel Cárdenas benadrukt dat nieuwe middenvelder “100% transfer van Hein is”

First things first: Samuel Cárdenas is erg te spreken over de overgang van Archie Brown, een speler die AA Gent in november vorig jaar al op het spoor kwam via de scouting. “Hij kwam van Lausanne Sport, een degelijke ploeg”, aldus de hoofdscout van AA Gent. “Maar uiteindelijk gaat het over zijn kwaliteiten. En die heeft hij. Dat hebben we zondag al gezien bij zijn debuut tegen STVV. Hij zal zich snel kunnen aanpassen aan onze competitie. Archie is een atleet, heeft snelheid en een goeie dribbel. Zijn beste positie is de linkerwingback - ideaal voor ons spelsysteem -, maar hij kan ook centraal achterin uit de voeten.”

Cárdenas was enthousiast over Brown, maar iets meer terughoudend wat Omri Gandelman betreft. In de wandelgangen valt te horen dat de scouting niet helemaal overtuigd was van de middenvelder, die voor 2,35 miljoen euro overkwam van Maccabi Netanya.

Volledig scherm Omri Gandelman. © BELGA

“We zochten naar een fysiek sterke, grote nummer ‘zes’ die veel meters kan afleggen. Omri past in dat profiel”, stelde Cárdenas. “Maar het moet wel gezegd: dit is honderd procent een transfer van Hein.” Gevraagd naar zijn kijk op de transfer zei Cárdenas: “Het is duidelijk wat ik wil zeggen, toch? Meer kan ik er niet echt over kwijt. Het is normaal dat de coach een speler krijgt die hij wil. Dat gebeurt in elke club.” Dat Cárdenas niet veel over Gandelman kwijt wou, zegt eigenlijk voldoende.

Nu de laatste weken van de transferperiode - in de grote competities sluit die op 1 september, in België op 6 september - voor de deur staan, weet Cárdenas wat doen. Als bijvoorbeeld Gift Orban of Hugo Cuypers nog vertrekken, moet hij snel schakelen. “Wij zijn niet de enige club op dit niveau die zoekt naar een spits - het is een verzadigde markt. Mijn job is om klaar te zijn voor wat er ook gebeurt.”

Volledig scherm © BELGA