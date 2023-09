Oppositie heeft vragen over verkoop AA Gent: “Geen énkele garantie dat club lokaal verankerd blijft”

Sam Baro kocht deze zomer AA Gent . Volgens het stadsbestuur, dat mee onderhandelde, is de lokale verankering zo gegarandeerd. Maar N-VA en PVDA stellen dat nu in vraag. “De deal is juridisch niet sluitend.”

“We hebben enkele serieuze grendels op AA Gent gezet”, zei Sofie Bracke in een interview aan deze krant. De Gentse Schepen van Sport had mee de onderhandelingen over de verkoop van AA Gent aan Sam Baro begeleid.

De stad was als eigenaar van het stad en historische (financiële) partner een belangrijke stakeholder. AA Gent mocht geen satellietclub worden. Onder meer communitywerking en de verankering van de stad moesten verzekerd worden door de koper - vandaar dat de buitenlandse geïnteresseerden zijn afgehaakt.

Sam Baro was wél bereid die garanties te bieden. Bracke zei: “De club blijft zeker lokaal verankerd.” Maar de oppositie in de gemeenteraad stelt zich daar serieuze vragen bij.

Gemeenteraad Gent, Anneleen Van Bossuyt (NVA) © Wannes Nimmegeers

Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Volgens mij is dit juridisch niet sluitend.” Ze verwijst naar een juridische nota van Eubelius, die aanstipt dat in de ‘letter of intent’ van de verkoop géén statutaire bescherming voor de stad is tegen een onrechtstreekse overdracht van aandelen. “We hebben geen garanties dat de club lokaal verankerd blijft.”

Anders gezegd: Sam Baro kan wel degelijk zijn aandelen doorverkopen. Die staan op dit moment op naam van zijn bedrijf Krospoint. Als hij dat bedrijf verkoopt, zal ook AA Gent in theorie in de handen van de koper belanden.

“Een overdracht van aandelen op niveau van Krospoint is strikt genomen niet aan onze goedkeuring onderworpen", zegt Bracke. “Maar mevrouw Van Bossuyt vergeet een tweede belangrijk stuk. Er staat: ‘Naar de letter is er geen statutaire bescherming, maar naar de geest van hetzelfde artikel zou het een schending uitmaken als de meerderheid van de stemrechten niet langer in handen zou zijn van Krospoint of een andere met de heer Baro verbonden vennootschap.’ Dus die garanties zijn er in die zin wel.”

“Bovendien zijn er nog steeds afspraken over het stadion. We hebben hefbomen met betrekking tot de erfpacht."

Schepen Sofie Bracke © Wannes Nimmegeers