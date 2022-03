Openhartige Ivan De Witte is realistisch ambitieus: “Ik laat me niet meer meeslepen op golven euforie”

AA GentAA Gent is als enige Belgische club nog op drie fronten actief. Ivan De Witte (74) is dezer dagen dan ook een gelukkig voorzitter, die uit het (recente) verleden evenwel leerde dat euforie niet altijd de beste raadgever is. En die met zijn Buffalo’s straks in “money time” niet weer in die val wil trappen. De Witte over de triomf in Brugge, over het aflopende contract van Hein Vanhaezebrouck, over het uitdagen van Tarik Tissoudali in Jan Breydel en over zijn ultieme, stille droom van een tweede titel.