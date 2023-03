“Op Roland Garros zie je toch ook geen onkruid?”: Vanhaezebrouck neemt kritiek op dramatisch Gents veld allerminst terug

Na twaalf minuten op zijn persconferentie kreeg Hein Vanhaezebrouck vandaag telefoon. “Excuseer, misschien bellen ze me al omdat ik te veel heb gezegd”, grapte hij. De coach van AA Gent was net dieper ingegaan op de dramatische grasmat in de Ghelamco Arena. “Als je een veld niet de juiste zorg toedient, dan loopt het fout.”

KIJK. Vanhaezebrouck is niet te spreken over de staat van het veld in de Ghelamco Arena

“Ik heb de eigenaar van het veld deze ochtend aan de lijn gehad. De problemen liggen niet aan het product, want dat is fantastisch. Er liggen verschillende zulke velden in België. Antwerp is geweldig, Leuven, Union en Club ook. En het lag niét aan de regen. Wij hebben hetzelfde hybride veld op het oefencomplex in Oostakker. Daar mag je kuipen water op gooien, het gaat er los door. Het probleem is dat de toplaag een viltlaag is die het water ophoudt. Hoe dat komt? Dat wordt uitgelegd in de communicatie van de club.”

AA Gent stuurde eerder vandaag een communiqué de wereld in, waarin stond dat “de groeilampen voor het gras door de torenhoge energieprijzen minder zijn ingezet”. Vandaar de ‘bruine’ plekken op de grasmat die veranderen in modderpoelen bij hevige regenval.

“Uiteraard heb ik dat al aangekaart”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar zolang het niet te veel regent, ontsnap je aan problemen. Kijk, als wij ons gaan kwalificeren voor de kwartfinales van de Conference League, dan gaan wij in Turkije 90, mogelijks 120 minuten gevoetbald hebben. Hier in Gent slechts 45.”

“Nu is de vraag hoe het veld er binnen tien dagen tegen Eupen zal bijliggen. Als we pech hebben met het weer, dan ben je misschien vertrokken voor de rest van het seizoen. Zonde, want wij moeten het hebben van voetbal, niet van ‘kick and rush’. Voétbal is je core business, en daarvoor heb je een goede grasmat nodig. Soms heb ik de indruk dat je dat hier niet ziet. Op Roland Garros heb ik ook nog geen onkruid gezien op de tennisvelden. Op topniveau in het voetbal verwacht je dat ook. Wij hebben geïnvesteerd in een dure grasmat, maar als je dan niet de juiste verzorging toedient, dan loopt het ook fout. Spijtig. Ik verdedig alleen maar de club en de spelers. Wij willen vóór de club resultaten halen en een Europese kwartfinale halen. En dan worden wij geconfronteerd met iets dat ons afremt. Terwijl het had kunnen vermeden worden. Ik ben trots op mijn spelers hoe zij ermee zijn omgegaan - je moet dat niet onderschatten.

Bottom line: er wordt volgens Vanhaezebrouck te veel bespaard op het veld bij AA Gent. Enkel materieel, of ook qua knowhow? “Ik ga daar niet meer over zeggen. Het is aan jullie om dat verder op te nemen. Ik ben enkel ontgoocheld om als topclub, want dat claimen wij toch te zijn, te moeten vaststellen dat wij op zo’n veld moeten spelen.”

