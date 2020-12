Odjidja valt uit met hamstringblessure, scan moet ernst uitwijzen

Belgisch voetbal Op zoek naar oplossin­gen voor Gents keeperspro­bleem: "Zorg dat ze die fouten vergeten"

10 november Doelman zijn is vaak een ondankbaar vak, dat weet iedereen. Maar zó ondankbaar als dit seizoen bij AA Gent is uitzonderlijk. Daar tussen de palen staan lijkt dezer dagen eerder op een lijfstraf dan een droomjob. Alle vier de doelmannen die de Buffalo's dit seizoen al tussen de lijnen brachten gingen in de fout.