Nurio heeft zijn spontaniteit terug: de man van zes miljoen euro eindelijk belangrijk voor AA Gent

Eén ding deed AA Gent wél goed in de eerste 45 minuten aan de Gaverbeek. De Buffalo’s zetten bij balbezit van de thuisploeg zo snel en hoog druk, dat de bal ofwel snel heroverd werd op de bal van de tegenstander, ofwel wild weggetrapt werd door die van Zulte Waregem. Zo kreeg Ciranni op zijn flank geen seconde rust van Nurio. “Je zou de meters moeten zien die Nurio gemaakt heeft in de eerste helft. Hij trok spurts van 70 tot 80 meter”, zag ook Hein Vanhaezebrouck.

Alleen resulteerde het Gentse overwicht véél te weinig in doelgevaar. Na de rust maakten de Buffalo’s wel het verschil, met twee perfecte assists van Nurio. “Hij had nog een derde assist moeten afleveren, maar hij besloot zelf op doel in plaat van Lemajic te bedienen”, aldus Vanhaezebrouck. “Dat is menselijk. ‘Twee assists en een doelpunt zijn mooier dan twee assists’, zei hij. Oké, maar dat doelpunt is er niet gekomen. Je moet altijd gaan voor de beste keuze.”

Quote Hij is iemand met een ongeloof­lij­ke overgave en een ongeloof­lij­ke fysieke capaciteit. Het is iemand die vooral vorig jaar veel tegenwind heeft gekregen. Het was inderdaad een dure transfer, mensen gingen hem daarop beoordelen. Maar ik denk dat hij dit jaar beter in zijn vel zit. Hein Vanhaezebrouck over Nurio

Dat neemt niet weg dat Nurio dit seizoen vaak zijn waarde toont voor AA Gent. Zo lag hij eerder al aan de basis van de 6-1 zege tegen Club Brugge, waarbij hij scoorde, een assist gaf én een strafschop afdwong. Wat een contrast met vorig seizoen, toen Nurio voor 6 miljoen van Charleroi overkwam. De Angolees werd op de linkerflank vaak verdrongen door Mohammadi. Deze zomer werd met Opéri een nieuwe concurrent binnengehaald, maar die staat niet meer mee op de foto. Nurio heeft zijn spontaniteit van bij Charleroi terug.

Dat leverde Nurio al 2 goals en 4 assists op. “Als hij in de rug van zijn tegenstander geraakt, dan weten we dat Nurio daartoe in staat is”, aldus HVH. “Hij is iemand met een ongelooflijke overgave en een ongelooflijke fysieke capaciteit. Het is iemand die vooral vorig jaar veel tegenwind heeft gekregen. Het was inderdaad een dure transfer, mensen gingen hem daarop beoordelen. Maar ik denk dat hij dit jaar beter in zijn vel zit, waardoor hij beter tot zijn recht kan komen. Dit was weer één van zijn betere matchen. Ik ben héél tevreden over zijn prestatie.”

“Nurio is niet de jongen die zomaar uit zichzelf de ploeg op sleeptouw gaat nemen. Hij moet zich goed voelen, in een elftal dat een beetje draait. Dan gaat hij daar héél goed in mee. Wat vorig jaar allemaal gebeurd is in Gent, dat was niet ideaal voor hem. Er was al zoveel miserie, niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Dat heeft hem geen goed gedaan. Ik ga niet zeggen dat het met die transfersom te maken had, want er was geen publiek. Het was alleen op social media dat er wat commentaar kwam. Maar ik denk dat het item van zijn transfersom nu wel achter de rug ligt.”

