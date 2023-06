Nu ook officieel: Baloise nieuwe hoofdsponsor AA Gent, verzekeraar volgt vdk bank op

Wat HLN een week geleden al schreef, is nu ook officieel: AA Gent heeft met Baloise een nieuwe hoofdsponsor beet. De verzekeraar zal op de shirts van de Buffalo’s pronken. Baloise volgt vdk bank op, dat na 35 jaar haar sponsoring in de club terugschroeft.

‘Baloise. Gantoise. Samoise. Toeval? Dacht het niet.’ Wie langs de Ghelamco Arena rijdt, kan er niet naast kijken. Sinds november vorig jaar hangen er enorme zeildoeken van Baloise aan het stadion met bijhorende slogan en een foto van publiekslieveling Matisse Samoise. Wel, vanaf volgend seizoen gaat het verder dan dat.

Baloise wordt namelijk de nieuwe hoofdsponsor van AA Gent en zal met hun naam en logo op de voorkant van de shirts te zien zijn. De verzekeraar, een Zwitsers bedrijf dat intussen in ons land is ingeburgerd, volgt vdk bank op. Die perkt na 35 jaar als hoofdsponsor haar financiële steun in, maar blijft wel een voorname sponsor én blijft ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

Baloise werd vandaag door AA Gent officieel voorgesteld als nieuwe hoofdsponsor. Hoeveel het sponsorcontract precies waard is, is nog niet duidelijk. Daarnaast gaat ook shirtsponsor Craft langer door met de Buffalo’s - het tot 2024 lopende contract werd verlengd tot 2027.

Een verrassende naam is Baloise niet, want de verzekeraar steunt AA Gent al sinds 1987. Aanvankelijk via Noordstar, dat nadien opging in Mercator, dat op zijn beurt bij de Baloise Group terecht kwam.

Intussen is het nog onbekend welke sponsornaam het stadion zal dragen - het contract met Ghelamco loopt op 30 juni af. Ook in de stadionnaam zou Baloise interesse tonen, al wordt dat voorlopig niet bevestigd. Tien jaar geleden was het al een van de gegadigden, maar toen werd het dus Ghelamco van bouwheer en huidig Antwerp-voorzitter Paul Gheysens.

Baloise is als sponsor erg actief in de Belgische sportwereld. Zo steunt het de Koninklijke Belgische Turnbond en topgymnaste Nina Derwael. In het wielrennen is het onder meer de naamsponsor van de Baloise Belgium Tour en van ploegen Baloise Trek Lions en Team Flanders-Baloise.

