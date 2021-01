Nieuwkomer Yonas Malede blij met speelminuten bij AA Gent: “Rami Gershon zei me dat dit een fantastische club is”

VOETBAL 1ADe voorlopig enige wintertransfer van AA Gent, Yonas Malede, mocht al twee keer invallen onder Hein Vanhaezebrouck. De Israëlische aanvaller kreeg vorige zondag in de 0-3-overwinning op OH Leuven zeven minuten de kans om zich te tonen, in het gelijkspel tegen STVV van woensdagavond liefst 24 minuten. Volgens Vanhaezebrouck is het eigenlijk nog wat vroeg om Malede te brengen, maar heeft hij geen andere opties. Malede zelf is tevreden dat hij meteen minuten kon maken.

“Het is een geweldig gevoel om meteen te kunnen spelen”, aldus Malede na de partij tegen Sint-Truiden. Voor de 21-jarige flankaanvaller - die ook in de spits uit de voeten kan- is het vooral nog wennen aan zijn nieuwe club. “Het is voor mij m’n eerste avontuur in Europa. Ik wil het hier echt goed doen. Dit is een fantastische club en ik ben blij dat ik hier ben.”

De aanpassingsperiode is nog lang niet voorbij. “Ik ga niet ontkennen dat ik het de eerste dagen moeilijk had. Ik ben geboren in Ethiopië, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Israël. Sinds ik er was, heb ik Israël nooit echt verlaten. Gelukkig zijn de mensen in deze club enorm vriendelijk en behulpzaam.”



AA Gent had in het verleden al meerder Israëliërs in dienst, Malede stak dat ook zijn licht op bij één van hen. “Ik wist dat Rami Gershon hier ooit heeft gespeeld. Ik vroeg hem wat hij van de club vond en hij was laaiend enthousiast.”

Vanhaezebrouck: “Eigenlijk te vroeg”

Coach Hein Vanhaezebrouck gaf al aan dat hij een tekort aan snelle aanvallers heeft binnen de kern. Met Malede kreeg hij er zo’n profiel bij. Toch had hij de jonge aanvaller liever nog wat extra tijd gegund om te acclimatiseren. “Wat ik denk van Malede? Dat het eigenlijk te vroeg is om hem nu al voor de leeuwen te gooien”, stelt Vanhaezebrouck. “In zo’n situatie hem er moeten ingooien is echt geen cadeau. Hij heeft tegen Sint-Truiden goeie en slechte dingen gedaan. We hebben alles wat we offensief hadden erin gegooid. Aan de kant van Alessio is dat goed gelukt, aan de andere kant, waar Malede speelde, is dat wat moeilijker gegaan, maar dat is ook volkomen logisch.”

Lees ook: voetbal in 1A